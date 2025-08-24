Corte total en la Autovía Note por obras en República de Eslovenia

Este domingo permanecerá cerrado el tránsito en la rotonda de Casimiro Gómez. Habrá desvíos y se pide circular con precaución.

Las máquinas que trabajan en la megaobra del ingreso a la ciudad.

La Municipalidad de Neuquén informó que este domingo estará interrumpido el tránsito en la rotonda de Casimiro Gómez a la altura de la Autovía Norte , por trabajos de pavimentación, debido a una obra que cambiará el ingreso a la ciudad. Se recomienda circular con precaución en los desvíos.

El corte responde a la obra de pavimentación de la avenida República de Eslovenia, que requiere su conexión con la Autovía Norte (RN22). La intervención es parte del Plan Orgullo Neuquino y busca mejorar la vinculación entre barrios y agilizar el ingreso y egreso de la ciudad.

Durante la jornada, quienes circulen desde el oeste deberán utilizar como vía alternativa la calle Conquistadores del Desierto. El municipio pidió a los automovilistas transitar con precaución y respetar la señalización en la zona, para garantizar la seguridad de peatones y conductores.

eslovenia colectora La obra de pavimentación en la Avenida República de Eslovenia.

La nueva avenida unirá Los Paraísos con la Autovía Norte, convirtiéndose en una troncal clave dentro del sistema vial capitalino. Se trata de una de las 25 troncales proyectadas que forman parte del programa de modernización de accesos a Neuquén.

Nuevo ingreso por la Autovía Norte: los fondos locales

La obra se financia con fondos íntegramente municipales y se suma a otras transformaciones viales que se ejecutan en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de brindar accesos más seguros, modernos y eficientes en una capital en constante crecimiento.

El intendente Mariano Gaido, junto a la ministra de de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, estuvieron presentes esta mañana en el inicio de la obra de pavimentación de la calle República de Eslovenia. Se trata de una nueva avenida que permitirá el ingreso a la ciudad desde la Autovía Norte.

“Esta es una de las 25 avenidas que estamos diseñando desde el municipio para mejorar la circulación en Neuquén, con el Plan Orgullo Neuquino, con fondos neuquinos”, destacó el intendente. Gaido manifestó que esta obra será vital para descomprimir el tránsito en la rotonda de Casimiro Gómez, un sector que presenta mucha congestión en horas pico, y brindará un nuevo ingreso desde la Autovía hacia Avenida Los Paraísos.

“Estamos cerca de inaugurar esta nueva avenida Los Paraísos, una obra que Nación iba a ejecutar con fondos nacionales, pero que por el párate de la obra pública, hicimos con fondos municipales gracias al superávit de nuestras cuentas”, resaltó el intendente. “Esta avenida también viene a complementar ese trabajo para hacer más ágil el tránsito en esta ciudad de los 15 minutos que estamos construyendo”, afirmó.

Por su parte, Corroza destacó el trabajo hecho por el municipio y señaló que, “la Municipalidad de Neuquén no dejó de ejecutar obras. Porque en definitiva, nuestro trabajo es brindarle soluciones a nuestros ciudadanos y ciudadanas”.

Obra en la Avenida República Eslovenia El intendente Mariano Gaido junto a Alejandro Nicola, María Pasqualini y Julieta Corroza, en el inicio de la pavimentación del nuevo ingreso a la ciudad por la Autovía Norte.

Alejandro Nicola, secretario de Planificación y Planeamiento Urbano, detalló que ayer comenzaron la pavimentación “en esta obra que hemos diseñado con la Provincia para el reordenamiento de los ingresos a la ciudad. Uno de esos trabajos que quedó en cabeza del municipio, es esta gran avenida que se trata de una colectora de la Autovía Norte, desde la rotonda de Casimiro Gómez y hacia Avenida Los Paraísos, que vamos a inaugurar en estos días”.

Detalles del plan de pavimentación

El funcionario explicó que se trata de unas 22 cuadras, en 1.200 metros lineales que contarán con diseño especial que será de alto tránsito, “cercano al Parque Industrial. Será una avenida muy ancha y muy importante para ingresar y salir de la ciudad de Neuquén”.