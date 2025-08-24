Ruta 13: un operativo de rescate logró ayudar a turistas chilenos varados por la nieve

El cuerpo de Bomberos Voluntarios y diversas instituciones tuvieron un sábado agitado con rescates. Remarcaron la importancia de verificar el estado de rutas.

El sábado por la tarde se realizó un operativo de rescate que terminó de forma exitosa en la Ruta 13. A la altura de Pampa de Lonco Luan, en Villa Pehuenia , tres autos tuvieron que ser auxiliados. Dos de ellos eran de nacionalidad chilena mientras que otro vehículo era de patente argentina.

Gracias al trabajo conjunto con Gendarmería Nacional, Policía, y Defensa Civil, se logró asistir a los ocupantes, quienes se encontraban en buen estado de salud. Según indicó Antonio Catalán, Segundo Jefe Activo de Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, en diálogo con LMNeuquén , El vehículo argentino era de un matrimonio de adultos mayores que perdieron la referencia de la ruta. El conductor, un hombre de 82 años, se encontraba visiblemente alterado con la situación.

Respecto a los vehículos chilenos , uno de ellos había intentado cruzar por el paso Pino Hachado y, al ver que se encontraba cerrado, dieron la vuelta para pasar hacia el país vecino por Icalma, pero el despiste por una rueda generó varias horas de espera para lograr ayudarlos. En tato, el tercer vehículo también sufrió un despiste por el estado de la ruta provincial.

rescate pehuenia

Catalán remarcó que en un tramo de 5 kilómetros se realizaron todos los rescates. Aún así, se debe destacar que este sábado la ruta provincial n°13 figuraba en el parte de Vialidad como intransitable. "Se arriesgan a pasar y la ruta estaba intransitable. Dos de los vehículos tenían la cadena, pero no puesta en el momento" aseveró.

Este operativo es el "primer caso más grande en lo que va del año". Meses atrás no habían ocurrido operativos de este alcance debido a las pocas nevadas registradas. Para evitar este tipo de incidentes, el segundo jefe de Bomberos remarcó la importancia de poder informarse previo a salir a la ruta, como también ver la cartelización que actualiza constantemente el estado de los caminos.

"En Pehuenia hay un cartel que indica el estado de rutas actualizado por personal de Defensa Civil. Es un cartel bastante visible", remarcó. "Es lamentable porque siempre se meten los autos aunque estén cerrados los caminos", indicó Jorge Fernández, jefe de Bomberos Voluntarios y subsecretario de Defensa Civil a LMNeuquén.

cartel estado de rutas pehuenia Desde Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia-Moquehue remarcaron la importancia de verificar el estado de rutas previo a emprender viaje.

¿Cómo se llevan a cabo los operativos de rescate?

En Pehuenia se trabaja como una zona agreste. La particularidad es que, al estar lejos de cualquier centro de atención sanitaria de alta complejidad, hay una organización entre todas las divisiones. Una institución avisa a la otra y así sucesivamente para que se pueda establecer cómo actuar.

Operativo de Rescate en Villa Pehuenia

Hace años se vienen gestando estos operativos desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), responsable de promover y mantener la coordinación y la operación conjunta entre los diferentes niveles. "El punto de encuentro es el cuartel de bomberos, nos juntamos y ahí coordinamos cómo se realiza. En el caso de los tres vehículos, Gendarmería tomo el llamado de ayer", comentó Fernández.

ruta 13 operativo

En este tipo de situaciones, se recomienda a la población que consulte el estado actualizado de las rutas antes de salir en las páginas oficiales de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional. En este sentido, es crucial evitar viajes innecesarios o desplazamientos nocturnos.

De gran importancia llevar siempre cadenas para neumáticos, ropa de abrigo, alimentos y agua. Circular con máxima precaución y velocidad moderada. Y, en caso de emergencia, comunicarse con los servicios de asistencia o Defensa Civil.