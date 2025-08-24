Dramático episodio: policía le salvó la vida a una bebé de 10 días que se ahogaba

En el marco de los festejos del Día de la Niñez en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, el rápido accionar de la policía logró que una bebé vuelva a la vida.

Una vez más integrantes de la Policía neuquina le salvaron la vida a un bebé de pocos días mediante técnicas de reanimación. El nuevo incidente, que pone el valor la instrucción recibida por los uniformados, ocurrió este sábado en el medio del festejo por el Día del Niño que se realizaba en la cancha de césped sintético del Parque Industrial.

El dramático episodio que se vivió en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza generó varios minutos de gran tensión entre los vecinos presentes en el lugar. Aún así, el rápido accionar policial logró que este episodio no pase a mayores.

Una mujer llegó corriendo con su hija de 10 días en brazos , entre lágrimas, hacia el personal policial y pidió ayuda ya que la pequeña no podía respirar. Rápidamente efectivos de la Comisaría 20° de Parque Industrial intervinieron y uno de ellos llevó a cabo la maniobra de Heimlich.

comisaria 20 parque industrial

Luego de las técnicas de reanimación, la menor logró recuperar su respiración normal, estabilizándose sin requerir luego intervención médica. Vecinos que presenciaron el hecho destacaron la actitud del personal policial y agradecieron su intervención en un momento de extrema urgencia.

Bomberos le salvaron dos veces la vida a una bebé que convulsionaba

La pequeña Cataleya, de tan solo dos años, concurrió este jueves mientras convulsionaba en brazos de su madre al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario. Sus padres desesperados acudieron a un lugar seguro, con respuesta rápida como hace casi un año cuando su hija presentaba los mismos síntomas.

“Ayuda, ayuda, mi hija está convulsionando. No sé qué le pasa a mi bebé”, gritó la madre ni bien entró por la puerta del cuartel seguido por el padre. Ahí estaban los bomberos, con un aplomo de hierro, como buenos profesionales, para poder socorrer a la pequeña.

“La familia vive acá atrás. La nena de 2 años convulsionó, es la segunda vez que viene al cuartel. La primera fue el año pasado y ahora le pasó lo mismo: levantó fiebre, la mamá se asustó y vinieron hasta acá”, detalló el jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez a LMNeuquén.

Próximo curso de RCP

Le salvaron dos veces la vida a la bebé. Es loable la tranquilidad, el aplomo con el que resolvieron la situación. El bombero indicó que "es parte de la capacitación". A modo de ejemplo agregó: "Si yo me ponía a gritar en ese momento, la mamá se volvía loca. Entonces, lo que se tiene que hacer ante estos casos, primero, es focalizarse en atender la criatura".

RCP

Para poder saber cómo responder ante una situación similar, los interesados podrán realizar un curso de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) que dictarán los bomberos de Centenario.

Álvarez señaló que lo dictarán el próximo 30 de agosto para toda la comunidad en el cuartel local. Los interesados podrán ver la información en las redes sociales de los bomberos locales. Publicarán un código QR para que se anoten y el valor del curso es un alimento no perecedero para poder ayudar a comedores y merenderos de la ciudad.