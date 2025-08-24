Alerta por vientos y tormentas: las ocho provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus avisos para este domingo por mal clima en varias zonas del país. El pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por lluvias y vientos para ocho provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) emitió alerta por lluvias, tormentas, vientos intensos y frío extremo que afectan a ocho provincias argentinas. Mientras tanto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la jornada se presenta estable y soleada, con temperaturas templadas que se mantendrán durante los próximos días.

Varias zonas del país se encuentran bajo alerta amarilla y naranja. En Chubut , Río Negro y Neuquén se esperan lluvias, con mayor intensidad en el oeste y centro de Chubut, donde la advertencia sube a nivel naranja. El organismo recomienda evitar circular por áreas inundadas, mantenerse bajo techo y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa en las viviendas.

Por fuertes vientos , rigen alertas amarillas en Tierra del Fuego , Santa Cruz , La Pampa , Buenos Aires , Jujuy , Neuquén , Río Negro y Chubut . Además, en sectores de Chubut, Río Negro y Neuquén, la advertencia es de nivel naranja . En Jujuy, además, se espera la presencia de viento Zonda, por lo que se pide asegurar objetos sueltos, no estacionar autos bajo árboles y cerrar de manera hermética las viviendas.

En paralelo, en el norte del país (Salta, Misiones y Corrientes) se emitió alerta amarilla por temperaturas extremadamente bajas.

Ante este clima, el Ministerio de Salud recomienda evitar la exposición prolongada al frío, mantener los ambientes calefaccionados de forma segura y prestar especial atención a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Las provincias que, el SMN, informó que están bajo alerta amarilla por vientos fuertes son San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

El pronóstico para Buenos Aires

El organismo que depende del Ministerio de Defensa informó que, el Área Metropolitana de Buenos Aires vive este domingo 24 de agosto una jornada primaveral, con cielo despejado y una mínima de 8°C. Por la tarde, se prevé una máxima de 18°C, con ráfagas de viento del noroeste que alcanzarán entre 42 y 50 kilómetros por hora. Durante la noche, el termómetro descenderá a 12°C y las ráfagas se mantendrán.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

En tu hogar: Asegurá todo lo que pueda volarse. Retirá o sujetá macetas, jaulas, adornos, toldos, persianas, muebles de jardín y cualquier objeto que esté en balcones, terrazas o patios.

Cerrá y asegurá puertas y ventanas: Esto evita que el viento genere corrientes de aire que puedan romper cristales o que se meta en la casa.

Esto evita que el viento genere corrientes de aire que puedan romper cristales o que se meta en la casa. Revisá techos: Si tenés tejas, chapas u otros elementos sueltos, asegurate de que estén bien fijos. Si es posible, revisá cornisas, balcones y fachadas en busca de partes en mal estado que puedan desprenderse.

Si tenés tejas, chapas u otros elementos sueltos, asegurate de que estén bien fijos. Si es posible, revisá cornisas, balcones y fachadas en busca de partes en mal estado que puedan desprenderse. No saques la basura: Esperá a que el viento disminuya para evitar que se vuele y tape los desagües.

Esperá a que el viento disminuya para evitar que se vuele y tape los desagües. Evitá salir si no es necesario: Lo más seguro es permanecer en un lugar resguardado.

Lo más seguro es permanecer en un lugar resguardado. Mantené a tus mascotas en lugares protegidos: Asegurate de que estén seguras dentro de casa.

Asegurate de que estén seguras dentro de casa. Tené a mano una mochila de emergencia:Con linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, documentos importantes, cargadores de celular y algo de ropa y agua.

Si estás en la calle: Mantenete alejado de zonas de riesgo. Árboles: Grandes ramas pueden caer o incluso el árbol completo. Evitá transitar por parques o avenidas arboladas.

Construcciones: Andamios, edificios en construcción, muros o techos endebles, vallas publicitarias.

Andamios, edificios en construcción, muros o techos endebles, vallas publicitarias. Cableado eléctrico y postes de luz:Pueden caerse o desprenderse. No te acerques ni los toques.

Si el viento arrecia, buscá refugio: Entrá en un portal o establecimiento público.

Entrá en un portal o establecimiento público. No subas a andamios, tejados o puntos altos.

Cubrí tu boca y nariz:Para evitar inhalar polvo o partículas.

En general: Mantente informado. Escuchá las noticias y seguí las indicaciones de las autoridades locales a través de medios de comunicación o redes sociales oficiales.