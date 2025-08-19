Los millones que habría cobrado Mirtha Legrand por una publicidad

A sus 98 años, Mirtha Legrand promocionó a una reconocida estación de servicios y podría entrar en libro de los Récord Guinness.

Mirtha Legrand está en boca de todos por protagonizar una publicidad que grabó a sus 98 año s. La diva de los almuerzos aprovecha su vitalidad y sus ganas para trabajar sin parar y aceptó grabar la promoción para una reconocida marca de estaciones de servicio.

Se trata nada más y nada menos que de Shell , la petrolera que tiene diferentes estaciones de servicios en todo el país. La publicidad muestra a La Chiqui en un auto con su chofer y un breve diálogo entre ellos.

“Está muy linda la noche, demos otra vuelta antes de dejarme en el hotel”, expresó la conductora que luce un vestido rojo brillante. En ese momento, el conductor del vehículo le marcó que había que cargar combustible y es ahí cuando ella expresó: “seguí querido que te guío hasta la Shell”.

Incluso en un momento Mirtha bromea con El Torreón del Monje, un edificio emblemático construido en 1904, afirmando que “vine a la inauguración”. Una vez en la estación, la diva paga con la aplicación de la empresa y se despide del playero con su clásica frase: “Chau querido, te mando un besito”.

Mirtha Legrand publicidad Shell

Cuánto habría cobrado Mirtha por la publicidad

Trascendió en redes sociales que La Chiqui entraría al libro de los Récord Guinness como la personalidad famosa más longeva en realizar una publicidad millonaria.

Es que, según la información, Mirtha habría cobrado más de 500 mil dólares por ser la cara de la nueva publicidad de la cadena de estaciones de servicios.

Por lo pronto, ni la conductora ni la empresa se hicieron eco de estas cifras y habrá que esperar si se confirma estos valores o alguno de los protagonistas sale rápidamente a desmentirlo.