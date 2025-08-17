La pregunta de Mirtha Legrand que descolocó a Jey Mammón

El regreso de Jey Mammón a la televisión continúa generando debate, no solo por el proceso personal y profesional que atravesó tras la denuncia en su contra, sino también por la fuerte exposición mediática que lo volvió a colocar en el centro de la escena en estos tiempos.

Luego de haber sido sobreseído por la Justicia, el conductor retomó su carrera al aire de NET TV meses atrás, con una nueva obra de teatro en verano, un nuevo programa por comenzar en Canal 9 y anoche se presentó como invitado al programa de TV de El Trece, al formar parte de la Mesaza de Mirtha Legrand, donde vivió una charla cargada de momentos intensos, preguntas directas y reflexiones profundas sobre el impacto del escándalo en su vida.

Desde el inicio de la entrevista, quedó en claro que la histórica conductora no esquivaría los temas sensibles. Mirtha abrió el diálogo con una pregunta frontal: “¿La pasaste mal?”, a lo que Mammón respondió sin dudar: “Sí, sí, la pasé mal. Y la pasé bien también, porque me encontré conmigo, porque me encontré con mucha gente, a la cual me tenía que acercar más. También tuve que alejarme de otras personas”.

jey-mammon.jpg

Las filosas preguntas de Mirtha a Jey Mammon

Con esas palabras, el músico y conductor mostró que, más allá del dolor, también hubo un proceso de introspección que lo llevó a replantearse vínculos y prioridades. Legrand, fiel a su estilo, no se quedó allí y volvió a presionar con otra pregunta: “Pero ¿te hicieron juicio? ¿Tuviste juicio vos?”.

Con serenidad, Jey explicó la situación judicial que enfrentó: “No. No, en un momento inicié demandas yo, pero después me cansé en el sentido de que creí que la energía la tenía que poner en esto que está pasando ahora (regresar a la televisión) y pasó, y sucedió. Y la verdad es que estoy feliz de que eso suceda”.

El ida y vuelta se tornó cada vez más íntimo. Mirtha insistió en el costado humano del escándalo, destacando lo que significaba volver a trabajar tras meses de silencio y acusaciones: “Qué situación, la pasaste mal. Que no te daban trabajo, la gente te daba la espalda. Te saludaban y nada”. Mammón entonces profundizó en su visión sobre el tema y diferenció entre la opinión pública y lo que sucedía en su vida real: “La verdad que sí. En realidad, la gente... Viste que es un concepto muy amplio, la gente, ¿no? Vos sos Mirtha Legrand. No hay punto de comparación con nada. Pero vos viste que la gente es una cosa. Y después hay que hablar de otras cuestiones (las redes). Pero la gente a mí nunca me dio la espalda. A mí nunca me pasó eso”.

mirtha-legrand-portada.jpg

Jey Mammon: “Me costó entender”

La conversación tomó un tono más emocional cuando la conductora le preguntó de forma directa sobre el sufrimiento: “Pero sufriste, lo pasaste mal”. Mammón se tomó un segundo antes de contestar y reconoció: “Sí, porque me costó entender que eso era así. Porque hay un mundo virtual”. Con esa frase, dejó en claro que gran parte del conflicto se potenció en las redes sociales, donde los juicios mediáticos muchas veces se imponen sobre los hechos.

En un momento de máxima tensión, Mirtha lanzó una pregunta que sorprendió a todos en el estudio: “¿Pero la violación existió?”. Lejos de incomodarse, Jey eligió responder con humor y recordó una de las frases más icónicas de la conductora en los años 80: “No te voy a hacer sentir incómodo, querido, pero ¿por qué mataste a tus padres? La respuesta es no”. Entre risas, Legrand recordó esa anécdota con Sergio Schoklender, pero Mammón no la dejó terminar y continuó: “No, porque, además, antes del aire me dijo: ‘¿puedo tocar el tema?’ ‘Livianito, livianito’, me dijo. Sí, sí, claro. ‘¿La violación existió querido?’”.

Mirtha no se guardó nada

Legrand intentó justificarse explicando su estilo periodístico y lo que su audiencia espera de ella: “Hay que saber qué es lo que quiere el público”, señaló. En respuesta, Jey reveló la charla previa que mantuvo con la producción del programa: “Es más, tu producción me dijo: ‘Va a haber periodistas en la mesa’. Y yo dije: ‘Pongan en la mesa a quien quieran. Está Mirtha’. Y yo qué te dije cuando me preguntaste: ¿Te puedo preguntar? Yo te dije: ‘Preguntame lo que quieras’. Porque para mí, sentarme acá con vos es preguntame lo que quieras. Porque si hay alguien con quien quiero charlar es con vos. Te lo digo en serio”.

En otro tramo del programa, la charla giró hacia las posibilidades laborales que tuvo luego de quedar desligado de la causa judicial. Allí, Mammón sostuvo que el regreso no fue tan complejo como algunos creían: “Volver, no. Igual te quiero responder lo que me preguntaste, pero no me costó... Tuve una experiencia en Net el año pasado, que es un canal que es de aire también, que me volvieron a llamar para que vaya, porque también hay voces que cuchichean, que dicen que me fue mal. Y es un canal que me llamó para volver. Lo mismo en el teatro, en Carlos Paz, con Gustavo Sofovich, que me fue muy bien, porque la gente está”.

jey-mammon-lucas-benvenuto.jpg

Jey sobre su relación con Lucas Benvenuto: "nos quisimos, nos amamos"

Pero la tensión volvió cuando Legrand tocó el tema de la diferencia de edad entre él y Lucas Benvenuto en el momento en que se conocieron. Mammón fue claro en su explicación: “Él tenía dieciséis cuando lo conocí hace diecisiete años. No es por justificar absolutamente nada. Lo que pasa es que si él iba a la justicia a contar lo que había pasado, no le iban a tomar nada. Porque ¿Qué va a decir? Tuve una relación hace diecisiete años, cuando yo tenía diecisiete empecé una relación que terminó a los veintidós años. Después nos seguimos viendo, nos quisimos, nos amamos, qué sé yo”.

Mammón: “Si a alguno le lastimó de verdad y le molestó, yo le pido disculpas”

Finalmente, cerró su participación con un mensaje al público, intentando poner un punto final a la polémica: “Si alguno le lastimó o le lastima que yo haya tenido una relación hace 17 años con un chico de 17 hasta sus 23 o 24 años, y que a sus 27, después me mandaba esos mensajes para decirme algún día voy a ir a la televisión para contarlo. Si alguno le lastimó de verdad y le molestó, yo le pido disculpas. Pero creo que esto es el final de este tema y lo quiero terminar con vos”.

Con estas palabras, Jey Mammón buscó no solo reafirmar su inocencia sino también cerrar un capítulo que marcó un antes y un después en su carrera. El encuentro con Mirtha Legrand, lejos de ser un simple regreso televisivo, se convirtió en un escenario de catarsis pública y un espacio donde intentó recomponer su imagen frente a la sociedad.