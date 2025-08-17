Dolor y sorpresa por la fuerte revelación de Guillermo Andino sobre Carolina Prat

Guillermo Andino habló sobre los momentos más dolorosos y también más esperanzadores en su camino por formar una familia junto a Carolina Prat

En una entrevista cargada de emoción y verdad, Guillermo Andino decidió dejar de lado su rol habitual de conductor de noticias. Fue en el programa “La pasión”, emitido por la TV Pública, donde abrió su corazón y compartió aspectos profundamente personales de su vida familiar junto a su esposa, la modelo y conductora Carolina Prat .

Con un tono íntimo, Andino habló sobre los momentos más dolorosos y también más esperanzadores en su camino por formar una familia, un relato que conmovió tanto a los televidentes como a sus propios colegas. El periodista recordó sin rodeos los obstáculos que atravesaron él y su pareja a lo largo de los años.

“Tuvimos pérdida de dos embarazos. Entre Sofi y Vicky fue el primero y entre Vicky y Ramón otro”, confesó con notable emoción, revelando una parte de su historia que había permanecido en la intimidad del hogar. A pesar de que hoy disfruta de la paternidad junto a sus hijos, subrayó que ese recorrido no estuvo exento de golpes y aprendizajes. “Nosotros buscamos y la primera vino en seguida, pero entendimos que no siempre es así”, agregó, marcando una reflexión que interpela a muchas parejas que transitan experiencias similares.

Guillermo Andino, Carolina Prat y su familia.jpg Guillermo Andino, Carolina Prat y sus hijos.

Guillermo Andino: heridas emocionales que nunca se borran

Con un tono pausado, Andino rememoró la llegada de Sofía, su hija mayor, que significó el inicio de una etapa de felicidad plena. Sin embargo, con crudeza relató el momento en que la ilusión se desmoronó al enfrentar su primer embarazo perdido. “Tres años después de Sofía, Caro quedó embarazada, pero lamentablemente tuvo una hemorragia muy grande… perdió el embarazo”, narró, con la voz entrecortada y un silencio que dejó en claro que las heridas emocionales, aunque cicatrizadas, nunca se borran del todo.

La historia familiar tuvo un nuevo respiro con la llegada de Victoria, su segunda hija, que devolvió la esperanza y renovó los sueños de seguir agrandando la familia. Pero poco después, nuevamente la vida los puso a prueba con otra pérdida que los golpeó de lleno. “Fue durísimo. Realmente sentimos mucho dolor”, reconoció Andino, dejando entrever que, más allá de la fortaleza con la que se los veía públicamente, las noches de incertidumbre y tristeza marcaron su intimidad.

la casa de andino 3.png

Visibilizar un tema que, a pesar de los avances, sigue silenciado

El relato no solo fue un repaso de momentos duros, sino también una manera de visibilizar un tema del que muchas veces no se habla. Su testimonio en pantalla generó un eco inmediato entre los televidentes, que se vieron reflejados en sus palabras y agradecieron la sinceridad de alguien acostumbrado a transmitir noticias desde otro lugar. Lejos de la imagen de conductor impecable que el público suele ver en televisión, Andino se mostró humano, vulnerable y empático, tendiendo un puente de identificación con quienes atraviesan procesos similares.

La emisión de «La pasión» permitió conocer una faceta desconocida del periodista, quien con sus palabras transmitió un mensaje de resiliencia y esperanza: que a pesar de los golpes, el amor en la pareja, la paciencia y la fe pueden abrir las puertas a nuevas alegrías. En un tiempo en el que la televisión suele privilegiar la inmediatez y lo superficial, la decisión de Guillermo Andino de hablar con tanta franqueza fue recibida como un gesto valiente y necesario.

Con esta apertura, el conductor dejó claro que detrás de cada figura pública hay historias reales, atravesadas por la fragilidad humana y la búsqueda de sentido en los momentos más difíciles. Y fue precisamente esa sinceridad la que transformó una entrevista televisiva en un testimonio capaz de dejar huella en quienes lo escucharon.