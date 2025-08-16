"Sos todo": la conmovedora dedicatoria de Santiago del Moro a su hija en su día especial

Catalina del Moro, la hija mayor del reconocido conductor de televisión Santiago del Moro y de su pareja, María José Sánchez, acaba de atravesar una fecha muy especial en su vida: el pasado martes 12 de agosto cumplió 14 años.

Su papá, quien actualmente se encuentra al frente de programas de gran repercusión como Gran Hermano y El club del Moro, no dejó pasar la ocasión y decidió homenajearla con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a más de seis millones de seguidores.

En el posteo, el animador compartió una imagen que rápidamente despertó ternura y elogios entre sus fans. Se trata de una fotografía de Catalina luciendo un vestuario de patinaje artístico, disciplina que practica con dedicación. En la postal se la puede ver con un traje en tonos rojos y blancos, adornado con brillos y detalles en strass, además de las siglas “CARP” bordadas en un lateral, en alusión a River Plate, el club de sus amores. En sus pies, los tradicionales patines de cuatro ruedas completan la escena, dejando en claro la pasión que la joven siente por este deporte.

Un mensaje muy sentimental de Del Moro a su hija mayor

A la emotiva imagen la acompañó un mensaje breve pero cargado de sentimiento: “¡Feliz cumpleaños, hija mía! ¡Sos TODO! Te amo”. La publicación no solo reflejó la alegría de la familia por la llegada de un nuevo año en la vida de Catalina, sino también el orgullo de su padre frente a la constancia y personalidad de su hija, quien empieza a dejar atrás la niñez para adentrarse en la adolescencia.

Aunque Santiago del Moro suele ser muy cuidadoso al momento de exponer la intimidad de su familia, en otras oportunidades también compartió instantes junto a su hija mayor. En 2023, por ejemplo, había publicado una foto de Catalina a los 11 años, acompañada por el mensaje: “Una de las mujeres de mi vida. Te amo, hijita. ¡Gracias por enseñarme tanto!”. Además de Catalina, el conductor y su esposa son padres de Amanda, de 11 años, y Santa, la más pequeña del hogar, que está por cumplir 3 años.

Famosos y redes sociales

La reciente publicación de Santiago también sirvió para mostrar otra faceta de la joven: su desarrollo como patinadora artística y, en paralelo, su camino dentro del modelaje juvenil. Catalina ya trabajó en campañas de moda destinadas al público adolescente y ha colaborado con distintas marcas del rubro. Si bien su perfil en Instagram es privado, supera los 50 mil seguidores, y allí suele compartir imágenes de su vida cotidiana, entrenamientos y proyectos laborales. Pese a la notoriedad de su apellido y a la popularidad de su padre, Catalina prefiere mantener una vida tranquila, priorizando sus estudios, su pasión por el deporte y su incipiente recorrido profesional.