Alberto Martín falleció a los 81 años: dolor en el mundo del espectáculo

El lamentable deceso del entrañable actor tuvo lugar en la tarde de este sábado. Así lo confirmó el empresario teatral Carlos Rottemberg.

El mundo del espectáculo está de duelo ante la noticia de que el actor Alberto Martín falleció este sábado a los 81 años. Extraoficialmente se informó que se encontraba internado, aunque no se precisó la dolencia que padecía.

"Ante el fallecimiento del actor Alberto Martín, desde esta Casa Teatral despedimos con tristeza a uno de aquellos ‘históricos’ del espectáculo nacional . Vayan nuestras sentidas condolencias a toda su familia", publicó el empresario teatral Carlos Rottemberg a través de la cuenta oficial de Multiteatro.

La Asociación Argentina de Actores también manifestó sus muestras de dolor en las redes sociales. "Con profundo pesar, despedimos al querido actor Alberto Martín. Protagonista de una vasta trayectoria, dejó su huella en la televisión, el cine y el teatro. Acompañamos con afecto y respeto a sus hijos, nietos y seres queridos en este doloroso momento", destacaron.

Una vida dedicada a la actuación

Alberto Martín conocido artísticamente nació el 8 de mayo de 1944 como Luis Alberto Di Feo. Al mundo artístico se introdujo de muy pequeño en un papel de la película "La muerte está mintiendo" (1950).

Según lo recordó TN, con el paso de los años se convirtió en una cara habitual de la televisión argentina, participando en ciclos como "Su comedia favorita", "Gutierritos" y "Los hijos de López", lo que le permitió consolidarse rápidamente en la pantalla chica.

También volvió a su primer amor en películas tales como Yo, el mejor, Brigada en acción, Los hijos de López y ¡Qué linda es mi familia!.

image

Pero sus participaciones en la televisión lo hicieron ampliamente conocido. Actuó en series tales como “Solamente vos” (2013), “Los ricos no piden permiso” (2016) y “Quiero vivir a tu lado” (2017). Incluso se permitió hacer colaboraciones como cocinero en “Mañanísima”, junto con Carmen Barbieri. Entrañable, carismático, supo ganarse el afecto y el reconocimiento de los espectadores.

La causa de su muerte

Según NA, el actor permanecía internado bajo cuidados médicos estrictos, pero su cuadro se agravó con rapidez, dejando pocas esperanzas para su recuperación. El pronóstico fue reservado hasta el final,

El artista había hablado públicamente sobre su estado de salud en 2021 al revelar que le habían detectado un tumor en el ojo derecho. En su momento buscó restarle dramatismo y explicó que se había sometido a una intervenión quirúrgica. “ Es cierto que me operaron para sacarme un tumorcito… había que quitarlo o quitarlo”, confió entonces, en declaraciones a medios nacionales.

La enfermedad, según trascendió, avanzó silenciosamente y con fuerza en el último tiempo, comprometiendo su salud de forma irreversible.

image

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leocifelli/status/1956839063668883653&partner=&hide_thread=false Qué tristeza la partida de Alberto Martín. Que en paz descanses. Siempre te recordaremos. pic.twitter.com/5YsmycVjdX — Leonardo Cifelli (@leocifelli) August 16, 2025