Del escenario al running: Mica Vázquez y los nuevos hábitos que cambiaron su vida

La actriz e influencer, Mica Vázquez, se convirtió en una apasionada del running, disciplina que practica con constancia y que comparte en sus redes sociales.

Mica Vázquez , recordada por su paso en Rebelde Way y por su trayectoria como actriz en cine y tv, viene mostrando desde hace años una faceta muy distinta a la artística: la del deporte. La actriz e influencer se convirtió en una apasionada del running, disciplina que practica con constancia y que comparte en sus redes sociales.

Allí, acumula miles de seguidores que la acompañan en cada entrenamiento. Esta cercanía con el mundo deportivo la ha llevado a transformarse en una referente, no solo para los fanáticos del running, sino también para marcas que ven en ella a una embajadora ideal para sus productos.

En los últimos días, Vázquez sorprendió a su comunidad al presentar una nueva incorporación a su hogar: un equipamiento de alta gama pensado para la recuperación post entrenamiento. Se trata de una línea de bañeras diseñadas para realizar baños de inmersión en frío, una técnica utilizada por deportistas profesionales para acelerar la recuperación muscular y reducir inflamacion.

Mica1

Mica y su nuevo método de recuperación post running

La actriz no dudó en compartir su entusiasmo con sus seguidores y expresó: “Tenemos nueva adquisición en casa. Es para los que corremos o hacemos deportes. Es el mejor regalo que te pueden dar. Pileta. Nosotros siempre nos ponemos hielo. Esto es número uno para el recovery”, comentó mostrando el producto en su cuenta de Instagram.

En ese mismo posteo, agregó detalles sobre su uso y funcionamiento: “Para la recuperación, tiene un motor y lo ponés a la temperatura que necesitás. Yo la voy a poner lo más bajo que tolere y les voy a ir mostrando el proceso. Terminás de correr, como yo que estoy preparando la media maratón, te metés acá adentro y el cuerpo…”, describió mientras relataba cómo planea incorporarla a su rutina de entrenamiento.

El anuncio llamó la atención de sus seguidores no solo por la novedad del dispositivo, sino también por el costo elevado del producto, que ronda los 5 mil dólares, un monto que lo convierte en un lujo al alcance de pocos.

Mica2 Los aparatos elegidos por Mica Vázquez para relajar post running.

Nuevos hábitos: primera experiencia tecnológica

Fiel a su estilo, Vázquez no tardó en mostrar cómo lo utilizó por primera vez. Casi 24 horas después de haberlo presentado, la actriz publicó en sus redes sociales una imagen donde se la ve sumergiendo sus piernas en el agua helada, transmitiendo la experiencia en tiempo real. “Así estamos, abrigo arriba y a 8 grados esta pileta de agua fría. Recuperando y respirando. Corrí bastante sola me costó. La vuelta fue dura”, compartió con sus seguidores en una historia que rápidamente generó comentarios de apoyo y curiosidad. Lejos de quedarse solo con este nuevo método de recuperación, la actriz también mostró cómo continuó el proceso utilizando botas de drenaje linfático de la misma marca, otro complemento habitual en la rutina de atletas de alto rendimiento.

Mica3 Las botas elegidas por Mica Vázquez para relajar post running.

Una vida entre la actuación y el deporte

La ex Rebelde Way y actual conductora de Antes Que Nadie en Luzu Stream, encontró en el deporte una manera de equilibrar su vida y conectar con una comunidad diferente a la del espectáculo. En la actualidad, combina su faceta actoral con la de influencer del bienestar, compartiendo consejos, rutinas y experiencias ligadas al running y a la vida saludable.

Su compromiso con el entrenamiento no pasa desapercibido: actualmente se prepara para participar en una media maratón de B.A, lo que la lleva a intensificar tanto los ejercicios como la recuperación. La incorporación de estas nuevas tecnologías a su rutina refleja una tendencia creciente entre deportistas e influencers, quienes muestran cómo el bienestar físico va de la mano con la tecnología y la innovación.

De esta manera, Micaela Vázquez no solo reafirma su pasión por el running, sino que también se consolida como una referente del deporte y la vida saludable en redes sociales, inspirando a quienes la siguen a cuidar el cuerpo con disciplina, constancia y, en su caso, con el respaldo de equipamiento de última generación.