De las relaciones tóxicas a la esperanza: el relato de Andrea Rincón sobre su lucha personal

Andrea Rincón volvió a abrir su corazón en una entrevista con Pablo Layus, en la que habló sin filtros sobre su vida personal y los desafíos que atraviesa en torno a su salud mental. La actriz, que en varias oportunidades compartió públicamente su lucha contra el trastorno límite de la personalidad (TLP).

Se animó esta vez a vincular sus experiencias afectivas con el consumo problemático de drogas que también formó parte de su pasado. Con una sinceridad que conmovió, Rincón describió ese paralelismo con una metáfora muy clara: “Cuando vos consumís la sustancia te lleva como a un placer corto. Bueno, mis relaciones eran eso”.

La actriz explicó que recién ahora pudo identificar ese patrón repetitivo en su historia, algo que considera un paso fundamental en su proceso de sanación: “Es la primera vez que lo pude ver esto. Lo pude ver con mi última relación. Dios me lo reveló, que se repetía el consumo. Las sustancias eran como relaciones falopa, lo llamo en mi terapia”.

Andrea Rincon.jpg Andrea Rincón

Adicciones y amor

Rincón, que nunca ocultó lo difícil que fue enfrentar sus adicciones, también habló sobre cómo estas influyeron en la manera de relacionarse con las parejas que tuvo a lo largo de su vida. “En todas mis relaciones estuvo la enfermedad del consumo de sustancias. Siento que el amor para mí siempre fue como un sube y baja, y lo estoy analizando. Estoy conociendo a alguien, pero estoy tratando de que esto no suceda”, detalló.

Andrea Rincón asegura que vivió “un bajón infernal” en sus relaciones

La intérprete aseguró que el TLP la condujo a vivir vínculos atravesados por la intensidad, la dependencia emocional y la dificultad de sostener límites claros, lo que muchas veces desembocó en dinámicas dañinas. Definió esas experiencias como “un bajón infernal” y a la vez como “un éxtasis total”, reflejando la contradicción de sentimientos que experimentaba en esos momentos.

andrea-rincon-portada.jpg

Con dolor, recordó cómo las traiciones y las mentiras marcaron parte de su historia personal: “Nos amamos como nunca a nadie amé en la vida, y de repente, mentiras, traición, engaños que me llevaban a desconfiar, a no entender, a buscar. No sé si en algún momento amé”, confesó. Aun así, y pese a la crudeza de su relato, Andrea dejó ver que transita una etapa de búsqueda y reflexión, con la esperanza de construir lazos más sanos. Con una mezcla de autocrítica y optimismo, cerró su testimonio con una frase que resume su presente: “Estoy buscando una nueva forma de amar”.