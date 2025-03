La nueva vida de Andrea Rincón alejada de los medios a un año de su más grande desengaño amoroso

La decisión de Rincón de alejarse del amor romántico no es casualidad. Tras experiencias que la dejaron emocionalmente devastada, optó por enfocarse en sí misma y en su crecimiento personal. “Cada desamor te enseña cosas y hoy siento que no es negocio. El desamor me deja fuera de juego por un tiempo largo, sin fuerzas, como si estuviera muerta en vida”, reflexionó en el programa. Con una honestidad que la caracteriza, agregó: “Hoy siento que no estoy capacitada para volver a lo mismo. Porque me pude levantar, volví a resurgir y no tengo ganas de volver al mismo lugar. No tengo ganas de sentirme así”.