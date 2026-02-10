Andrea Rincón polémica: dijo que Milo J está poseído

La modelo lanzó una particular teoría en una entrevista sobre el joven cantante que brilla en el ambiente musical.

Andrea Rincón lanzó una curiosa teoría en diálogo con la periodista Pia Shaw cuando se metió de lleno con la actualidad de la música argentina realizando un análisis del material que contienen en sus letras, los shows y distintos aspectos que caracterizan a distintos artistas reconocidos.

Lo llamativo es que en su referencia mencionó al joven artista Milo J involucrándolo en una particular situación. En medio de un debate tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl, analizando el mensaje oculto de las letras en las canciones, la modelo afirmó que en el ambiente musical están comprando almas y haciendo ritos satánicos.

“En un recital donde hay un montón de pibes y los que están cubiertos, ¿Son conscientes de lo que está sucediendo? Están comprando almas con la música simplemente. O sea, escuchás los artistas que están número uno… y escuchá como cantan”, dijo en el inicio de su teoría.

Andrea Rincón: "Milo J no se ríe porque está poseído"

Luego, profundizó: "Perdón que lo diga, las letras que tienen, la apología que hacen, lo que les entra a los pibes. La apología de que lo más importante es el dinero, el sexo. Para mi fue una liberación hablarlo y no me interesa. Hoy ya no me interesa que digan que estoy loca”.

En continuación de su relato puso como ejemplo al joven cantante que ha enfocado algunas obras suyas hacia el folclore. “Está todo a plena vista. ¿Alguna vez lo viste reirse a Milo J? Claramente está totalmente poseído. Perdón que lo diga. Estoy haciendo un disco y tiene que pasar por los santos umbandas y no se qué”, dijo.

“¿Quiénes son? Dicen que son los que cuidan a los pueblos aborígenes. Yo voy a los pueblos aborígenes siempre. Creen en Dios. yo voy hace 7 años y nadie habla. Los invito yo a ir donde llevo donaciones tres veces al año. Meten cosas a través de la música”, arremetió la conductora de C5N.

A su vez agregó: “Si es un santo que tiene que ver con Dios… En un escenario tiraron el coso, empezaron a acuchillar y no creo que sea un santo muy bueno que digamos. Diciendo estas cosas debo de estar llena de alfileres. Todos altares de estos umbandas”.

“Tengo al uno, a Jesús, que me está cuidando las espaldas. Lo que tengo que hacer es caminar derecha. Porque la primera puerta que abrís entra todo. Lo único que tengo es caminar derecha. El último año estudié apocalipsis. Si lees estamos en los últimos tiempos. No el fin de un ciclo sino que arranca otro mejor y por eso están haciendo esto, les queda poco tiempo”, concluyó.