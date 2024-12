Internaron a Andrea Rincón por sufrir fuertes dolores: qué le pasó

En diálogo con TN, Andrea habló sobre su estado de salud y cómo está enfrentando esta situación: “En los medios se magnificó un poco la situación. Estoy tratándome y los médicos me dicen que, con esta medicación, en cinco días ya estoy bien”. La actriz explicó que actualmente está recibiendo tratamiento con medicación intravenosa, lo que le ayuda a calmar el dolor y reducir la inflamación.

Andrea Rincon 1.jpg Andrea Rincón en su internación

Andrea Rincón habló sobre sus problemas de salud

Andrea Rincón reveló que esta dolencia se relaciona con una lesión cervical que sufrió a los 24 años a causa de un golpe de una expareja. Aunque esa lesión no llegó a convertirse en una hernia, ha sido una molestia recurrente a lo largo de los años. “De vez en cuando me jode, pero nunca así. Pensé que se me iba a pasar y le di demasiado tiempo. Tengo un dolor insoportable”, confesó.