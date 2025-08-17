Escándalo en un control de alcoholemia terminó en linchamiento: era la joven que atropelló y mató a Elizabeth Fernández

El conductor dio positivo de alcoholemia en un Volkswagen Gol. La acompañante era la imputada del choque fatal de la motociclista en la Ruta 7.

Un control de tránsito en la ruta camino al barrio Villa Obrera de Centenario terminó en violencia durante la madrugada del domingo. En operativo de rutina en conjunto de inspectores municipales y efectivos de la Comisaría Quinta, un Volkswagen Gol fue demorado tras intentar esquivar el control.

Su conductor, un joven, dio positivo en el test de alcoholemia. Hasta ahí podría parecer lo que sucede habitualmente los fines de semana: conductores que no pasan el test de alcoholemia y el secuestro del vehículo. Pero la película no terminó ahí y tuvo pasajes increíbles e indignantes.

Lo que nadie esperaba era que la acompañante del vehículo fuera la misma mujer imputada semanas atrás por haber atropellado y matado a Elizabeth Fernández, una trabajadora de 53 años, en un siniestro vial ocurrido el 1 de agosto en la Ruta 7, frente al cementerio local.

Fuentes consultadas por LMNeuquén dieron cuenta que la mujer se bajó de muy malos modos y que comenzó a agredir a los inspectores municipales y que habría pagado ya una multa de 50 millones de pesos, algo incomprobable de sus dichos, pero que comenzó a calentar el ambiente. "Estaba también alcoholizada y empezó a agredir, más allá de que ella no manejaba", dijeron.

Mujer con su pareja en alcoholemia En el control de alcoholemia cayó un joven con una mujer de acompañante, que era la imputada por la muerte de la motociclista Elizabeth Fernández.

Cuando los inspectores y la Policía detuvieron el rodado y se disponían a labrar la infracción, algunos vecinos y personas que se encontraban en el lugar la reconocieron.Y se empezó a juntar gente en el barrio Villa Obrera, como si alguien hubiese avisado de la identidad de la mujer a los mismos vecinos.

Control de de alcoholemia: brutal golpiza a una imputada por muerte en la Ruta 7

Entre gritos e insultos comenzaron a increparla, hasta que la situación derivó en una escalada de violencia. En un video difundido por el portal Centenario Digital alguien está filmando la pelea cuando un policía intenta separar, aunque no puede hacer demasiado más que sostenerla.

La mujer fue arrojada al piso y recibió golpes de puño y patadas, mientras dos efectivos intentaban contener el ataque y pedían refuerzos. "Eso te pasa por asesina hija de puta", gritó una mujer del barrio.

La situación con la muerte de Elizabeth Fernández y la autora que está imputada en una causa empieza a tener otros condimentos que se salen de un accidente. La misma imputad ya su pareja (que al parecer fue el que dio positivo de alcoholemia en la madrugada) se han ocupado de dar su versión de lo sucedido, e incluso la mujer con un descargo en las redes sociales.

Esta situación generó más conmoción en la ciudad, pero sobre todo en el mundillo de las redes sociales, donde algunas personas llamaban a un “linchamiento” de la mujer, que al parecer finalmente pasó esta madrugada. Hace unos días se hizo una marcha por justicia por Elizabeth Fernández y desde la misma agrupación Estrellas Amarillas aclararon que iba a ser una marcha pacífica, y así lo fue.

choque-fatal-motociclista-centenario-ruta-7 La muerte de Elizabeth Fernández hace unas semanas en la Ruta 7 de Centenario.

Sin embargo, todo parece incontrolable y esta madrugada vecinos cobraron venganza. Además, la familia de la víctima intentó reunirse con las autoridades municipales y del concejo Deliberante, pero manifestaron que no fueron atendidos. Es por otro tema grave: en el lugar que falleció Elizabeth, ya han muerto al menos otras cinco personas.

El accidente que terminó con la vida de Elizabeth Fernández

El 1 de agosto, alrededor del mediodía, la víctima circulaba en moto con semáforo habilitado sobre la Ruta 7 cuando fue embestida por un Volkswagen Vento. La conductora cruzó en rojo, la atropelló y huyó del lugar sin asistirla. Elizabeth murió en el acto.

La fiscal Guadalupe Inaudi la imputó por homicidio culposo agravado, al considerar que manejaba sin habilitación, con imprudencia, desobedeciendo la señalización semafórica y escapando tras el impacto. El juez Raúl Aufranc dispuso como medidas cautelares que no pueda conducir ningún vehículo y que cumpla presentaciones semanales durante seis meses.

La investigación también reveló que en 2024 la misma mujer había protagonizado otro siniestro vial, en el que su hijo de un año sufrió graves lesiones en la cabeza tras un choque en el que ella conducía bajo los efectos del alcohol.

El caso continúa bajo investigación judicial, pero ahora el escenario se vio sacudido por este episodio de linchamiento que expone la tensión social que generó la muerte de Elizabeth Fernández en Centenario.