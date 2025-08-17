La obra pública que promete un cambio en serio en el oeste profundo de Neuquén

Se trata de la intervención con el asfalto de la Avenida Crouzellies, que mejorará la conectividad vial para ingreso y egreso a la ciudad.

En el oeste profundo de la ciudad de Neuquén avanza una superobra que transformará a Crouzeilles en una avenida principal de doble carril por mano para ingreso y salida por la Autovía Norte. Además, se construye un canal pluvial importante para evacuar aguas superficiales y se trabaja en la infraestructura de agua potable y cloacas.

La inversión es de casi $20.000 millones, ya tiene un avance del 40% y el inicio de la colocación de pavimento en las primeras cinco cuadras de 30 planificadas está programado para dentro de 10 días.

Esta obra, que tiene varios frenes de obra y forma parte del Plan Orgullo Neuquino de 3000 nuevas cuadras de asfalto y de 25 avenidas troncales de la Municipalidad de Neuquén.

cruzeilles obra 3.jpg El intendente Mariano Gaido y el gobernador Rolando Figueroa recorrieron la obra hace unos meses, que hoy avanza a paso firme.

“Crouzeilles es justamente una de las avenidas principales que mejorará la conectividad en el oeste: es un nuevo acceso que comunica desde las calles Belgrano y Necochea, en la cabecera del aeropuerto de Neuquén, hasta la cabecera norte de Hipódromo, a la altura de la calle Bragado”, describió el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.

Obra pública: el asfalto que cambia la vida

Nicola, quien conduce el programa de pavimentación de la ciudad de Neuquén, puntualizó que son 30 las cuadras las que se desarrollarán de doble carril por mano, “que nos permite a partir de Bragado ir por Genco hasta Maida y llegar a la Autovía Norte”.

Además, en forma paralela a la avenida, corre un canal pluvial muy importante para la ciudad, es el colector del oeste al que convergen las aguas que vienen desde el oeste de una cuenca que nace en Senillosa, pasa por Plottier y llega hasta la ciudad de Neuquén. En días de lluvia las aguas superficiales que vienen por esa cuenca llegan hasta este canal y desde allí descargan al arroyo Durán, cruzando la avenida Mosconi y siguen por el canal O'Connor hasta el arroyo Durán.

Salta a la vista la envergadura de la intervención de esta obra pluvial. Nicola anticipó que el canal será hormigonado en función, en este caso, de un proyecto desarrollado en conjunto con Recursos Hídricos de la provincia.

"Son 30 las cuadras las que se desarrollarán de doble carril por mano, "que nos permite a partir de Bragado ir por Genco hasta Maida y llegar a la Autovía Norte" - Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén.

La obra integral continúa y se complejiza: “Se interviene con cañerías de agua potable, también en todo el sistema cloacal y por otro lado, en el trayecto hay un canal que entubaremos para generar el ordenamiento del riego en ese sector”.

Nicola anticipó, a todo esto, que “en no más de 10 días empezaremos a colocar el pavimento en las primeras cinco cuadras de las 30, que ya están con los cordones cuneta terminados y también se hizo el canal ya está hormigonado”.