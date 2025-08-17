Entre lujo y detalles íntimos: la China Suárez presentó su nuevo hogar en Estambul

Con entusiasmo, la China, compartió que fueron ellos mismos quienes eligieron la decoración, los muebles y otros detalles para la vivienda.

Eugenia “China” Suárez sorprendió a sus seguidores con su mudanza definitiva a la nueva casa en Estambul, Turquía, junto a su pareja, el futbolista Mauro Icardi . A través de sus redes sociales, la artista dio cuenta de los avances en su nuevo hogar, mostrando cómo ambos comenzaron a construir una vida en común lejos de la Argentina.

Con entusiasmo, compartió que fueron ellos mismos quienes eligieron la decoración, los muebles y otros detalles, con el objetivo de darle un estilo propio y acogedor a la vivienda. Días atrás, Suárez fue más allá y reveló por primera vez imágenes completas del living, el espacio central de la casa.

El video, que publicó en su cuenta oficial de Instagram, permitió apreciar un ambiente de amplias dimensiones en el que predomina la gama de los tonos claros, especialmente el blanco, acompañado por sutiles detalles en verde y gris. La puesta en escena transmite una sensación de armonía y frescura, algo que la actriz suele priorizar en cada uno de los lugares que habita.

Casa1

Casa2

Descanso, equilibrio y tranquilidad: así describen su casa Mauro y la China

La elección de los muebles, la mesa ratona y los accesorios decorativos reflejan el estilo ecléctico que caracteriza a la China. En esta ocasión, la propuesta combina un aire moderno con elementos propios de la tradición turca. Entre los detalles más llamativos se encuentran difusores para incienso, jarritos orientales, velas cuidadosamente seleccionadas y un tablero de ajedrez con piezas talladas a mano. Todo esto fue complementado con floreros y macetas que contienen rosas y orquídeas naturales, con la clara intención de generar un clima cálido y relajado. Según allegados a la pareja, la idea principal es que su hogar se convierta en un espacio de descanso, equilibrio y tranquilidad, en medio del ritmo intenso que implica la vida profesional de ambos.

Casa3

Pero no todo fue decoración. En paralelo a este estreno hogareño, la pareja también decidió compartir momentos de ocio al aire libre. El miércoles, Icardi y Suárez aprovecharon la temporada estival europea para dar un paseo en bicicleta por uno de los puntos más emblemáticos de Estambul. Fue el propio delantero quien grabó un breve video en el que se lo ve pedaleando detrás de la actriz, mientras recorren la ruta náutica de la ciudad. Con un tono romántico, el futbolista acompañó las imágenes con una dedicatoria que generó repercusiones: “Paseando por el Bósforo con mi princesa”, escribió en sus redes.

Paseo y polémica en redes

Sin embargo, la publicación no estuvo exenta de polémicas. Rápidamente comenzaron a aparecer comentarios críticos, muchos de ellos recordando que estas actividades eran habituales en los paseos que Icardi realizaba anteriormente con Wanda Nara y sus hijos. El detalle de que llamara “princesa” a su actual pareja también encendió las comparaciones, dado que, según los usuarios, así solía referirse a una de sus hijas menores.

Paseo1

La reacción en redes sociales osciló entre la indignación y la burla. Algunos señalaron contradicciones en el relato del propio jugador. En una entrevista con Marley, Icardi había asegurado que su fanaticada en Turquía era tan “pasional” que le resultaba casi imposible salir a la calle sin requerir custodia de seguridad.

Paseo2

Mauro Icardi, muy activo en redes, no deja de recibir comentarios negativos ante cada posteo

No obstante, en este registro se lo ve paseando tranquilamente junto a Suárez en plena luz del día, lo que motivó ironías por parte de los usuarios. “¿No era que no podía salir a la calle porque era taaaaan famoso allá que no lo dejaban?”, “Mauro: che, ¿nadie me va venir a pedir autógrafos?”, fueron algunos de los mensajes sarcásticos que inundaron los comentarios.

Más allá de las críticas, la mudanza a Estambul representa un nuevo capítulo en la vida de la pareja. Mientras Suárez refuerza su faceta de influencer y comparte cada detalle de su vida cotidiana con sus seguidores, Icardi continúa con sus compromisos futbolísticos en el Galatasaray, club que lo tiene como figura destacada. Juntos parecen buscar estabilidad en un contexto mediático que suele ponerlos en el centro de la escena.