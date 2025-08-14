El gesto de Mauro Icardi con Evangelina Anderson en medio de la separación

El accionar del futbolista con la ex de Martín Demichelis llamó la atención de todos en las redes sociales. ¿Qué dirá la China?

Mauro Icardi ganó protagonismo en las últimas horas en medio de la separación de Martín Demichelis y Evangelina Anderson . Es que el futbolista del Garastagay tuvo un gesto con la rubia que despertó todo tipo de especulaciones.

Después de 18 años de amor, Demichelis y Anderson decidieron poner fin a su historia de amor. La modelo confirmó la separación, pero no se hizo eco de los rumores que señalan a Stephan Moreno, la Dj mexicana, como tercera en discordia.

Sin embargo, en escenario apareció alguien inesperado, el ex de Wanda Nara. Sí, Mauro Icardi. El novio de la Eugenia "La China" Suárez comenzó a seguir a Evangelina Anderson y todo quedo expuesto por Juariu. La periodista tucumana notó que el futbolista está entre los 3,7 millones de seguidores y que la modelo también lo sigue.

Texto del párrafo

Mientras las redes especulan con un vínculo entre el futbolista y la modelo en medio de la separación, Icardi se muestra junto a la China Suarez paseando en bicicleta en el Bósforo en Estambul.

La reacción de Evangelina Anderson

En medio de la separación, Evangelina habló con la prensa y dejó en claro que no da “like” a quien no conoce como, por ejemplo, el “me gusta” que le había dejado a L-Gante hace un tiempo atrás. Consultada por el divorcio, la modelo aseguró que está en proceso y que “hace mucho” tomaron la decisión de terminar con el matrimonio.

“18 años es mucho tiempo, tampoco voy a decir que estoy saltando en una pata. Por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelanto, es un momento complicado”, agregó. En cuanto a su vínculo con Martín Demichelis, aseguró que “no hay terceros en discordia” y que todo quedó en “buenos términos” y que sigue la comunicación porque la prioridad son los chicos.

Anderson cumpleños.png

La sugestiva foto de la China Suárez que alimenta rumores de embarazo

La China Suárez vive sus primeras semanas en Turquía junto a Mauro Icardi. La actriz y el futbolista, que oficializaron en enero, aprovechan el tiempo a solas para instalarse y organizar su nueva vida juntos en la lujosa mansión.

Una foto compartida por la actriz generó todo tipo de especulaciones sobre un posible embarazo. Es que Sangre Japonesa, como se presenta en Instagram, subió una historia en su perfil en la que se la ve junto a un perro bulldog francés marmolado y una remera con un aplique de león.

Claro que la imagen no pasó inadvertida por los usuarios en las redes sociales que rápidamente analizaron el gesto que capturó la China. La mascota de la familia (que según los seguidores se trata del perro de Isabella y Francesca, las hijas de Icardi con Wanda Nara) apoya su patita en la panza de la expareja de Benjamín Vicuña quien acompaña ese momento con un corazón.

China Suárez

Mientras algunos usuarios especulan en que la actriz estaría atravesando un embarazo, otros ponen fin a esos rumores. “Está a la altura de su corazón y la patita del perrito señala al león. La imaginación vuela, aunque de haber sido el caso me parecería una maner tierna y original de dar una noticia así”, “Nunca la van a dejar en paz?”, “La panza queda más abajo chicos”, fueron algunos de los comentarios.

Lo cierto es que no es la primera vez que la China despierta rumores de embarazo y de hecho es ella misma quien lo ha desmentido en varias oportunidades. “No estoy embarazada”, dijo hace un tiempo cuando una foto en bikini generó el mismo rumor.