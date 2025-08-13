Evangelina Anderson y Martín Demichelis separados: la situación escolar que los expuso

Luego de 17 años de relación la pareja habrían decidido ponerle fin al vínculo. Los indicios que lo confirmarían.

Se terminó la historia de amor. Evangelina Anderson y Martín Demichelis se habrían separado después de una relación de 17 años donde formaron una familia que tuvo como fruto de la relación a sus hijos Bastian, Lola y Emma Demichelis Anderson. Si bien no lo confirmaron las partes, los rumores crecen y todo conduce a una ruptura.

“ Hablaron por separado en el colegio por esta situación, por los hijos ”, contó el periodista Pepe Ochoa durante su participación en LAM donde trabaja como panelista. Sumado a esto el conductor Ángel De Brito profundizó buscando detalles de las acciones que dan indicios de la separación: “ Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes ”.

Ochoa reveló las averiguaciones que hizo en torno a las noticias: “Hablé con el tatuador, porque yo le pregunté a Evangelina ‘¿Te estás borrando el tatuaje de Martín ?’ y me pone ‘no, jajaja’. Me deja de contestar. Voy a buscar en el entorno del tatuador y efectivamente empezó un proceso para borrarse “.

En julio del 2024, cuando Demichelis era entrenador de River Plate, surgieron rumores de un engaño a través de la panelista Yanina Latorre, quien contó que Evangelina recibió afirmaciones de que su pareja "estaba saliendo o había salido con una azafata de una aerolínea a la que conoció en un viaje que había hecho con River, cuando iban a concentrar".

Luego de rumores que habían sido neutralizados por la pareja, finalmente pareciera que decidieron terminar el vínculo de pareja durante la estadía en México donde trabaja el entrenador.

A qué súper galán internacional no deja de likear Evangelina Anderson

Evangelina Anderson quedó en el centro de la atención luego de un gesto en redes sociales. Todo comenzó cuando la modelo argentina le dio un sorpresivo like a una publicación en Instagram del futbolista italiano Nico Paterni, quien juega en el Calcio y tiene 29 años.

Fue la cuenta Pochi de Gossipeame la que detectó el detalle y lo exhibió con cierta ironía, resaltando el nombre de la esposa de Martín Demichelis entre los destacados de la imagen del deportista. Las reacciones de los usuarios no tardaron en aparecer y transformaron el hecho en tema de especulación y conversación.

Como suele ocurrir con cada movimiento de Evangelina, su comunidad de seguidores multiplicó los comentarios, algunos con tono humorístico, otros de sorpresa, todos atentos a los detalles de la vida pública de una figura que supo consolidar su influencia gracias a su actividad en redes.

Este episodio se sumó a otro momento que días atrás mantuvo a Evangelina como tendencia: la publicación de una imagen que llamó la atención por su atrevimiento y distinción respecto al tono habitual de sus posteos.