Claudia Villafañe salió a defender a Lionel Messi tras la foto con Donald Trump

La Tata, ex esposa de Diego Maradona, aseguró que tiene el mejor de los vínculos con la Pulga y le pidió que no tenga en cuenta las opiniones ajenas.

La visita de Lionel Messi a la Casa Blanca junto al plantel del Inter Miami generó una fuerte repercusión en redes sociales. La imagen del capitán argentino junto al presidente de Estados Unidos Donald Trump despertó opiniones encontradas y reavivó debates políticos entre usuarios de todo el mundo. En medio de ese clima, quien salió a respaldar públicamente al astro rosarino fue Claudia Villafañe .

La exesposa de Diego Maradona se refirió al tema durante una entrevista con Facundo Pastor en Radio La Red. Allí opinó sobre las críticas que recibió el campeón del mundo tras difundirse la foto con el mandatario estadounidense. “Lo vi y después ponían otra de Diego con Chávez. Viste, la gente es así. Hay gente a la que le va a gustar, hay gente a la que no le va a gustar ”, expresó al comparar las reacciones que suelen generar las figuras públicas.

La Tata sostuvo que el campeón del mundo en Qatar se encuentra en un lugar en el que puede tomar decisiones sin preocuparse por la opinión ajena. “Yo creo que él está en un lugar que puede decidir sin tener que pensar en qué va a decir el otro . Siempre fue así. Nunca pensó en lo que va a decir la otra persona o la gente que lo quiere o no lo quiere”, afirmó durante la charla radial.

En ese sentido, la empresaria destacó la forma en la que el futbolista suele manejar su vida pública. “Creo que se mueve por instinto, por lo que él siente que tiene que hacer. Todos nos tendríamos que mover así, sin pensar tanto en lo que van a decir los demás. A veces es difícil porque todo el mundo opina”, agregó, dejando en claro su postura frente a las críticas.

El conductor coincidió con su reflexión y señaló que muchas veces los comentarios surgen desde afuera. Villafañe reforzó la idea con una frase que rápidamente se viralizó: “Opinan y se creen que tienen la razón también”. Durante el mano a mano, también surgieron detalles sobre su relación con el ex Barcelona y PSG. Villafañe contó que lo saludó en distintas ocasiones y recordó una anécdota vinculada a su nieto.

El vínculo de Villafañe con Messi y Antonela Roccuzzo

“Una vez, cuando él todavía estaba en el Barsa, estábamos en Miami y Benja lo quiso ir a ver con los amigos. Fuimos a la concentración y nos recibió. Les presentó a todos los jugadores. Fue espectacular”, relató. Según explicó, su nieto vivió ese momento con gran emoción. “Benja estaba enloquecido. Él tiene más relación por su papá y el Mundial lo vivió como uno más. Incluso entró a la cancha y estuvo con la familia”, recordó la empresaria, evidenciando el vínculo cercano que la familia mantiene con el entorno del capitán argentino.

La ganadora de Masterchef también habló de Antonela Roccuzzo, pareja del 10, a quien elogió públicamente. “Antonela es una reina, es divina. Se empezó a mostrar un poco más, como ella, independientemente. Es mamá, lleva a los chicos al fútbol ”, comentó. Además, contó que mantienen un contacto ocasional por redes sociales y que intercambian mensajes cuando sucede algún evento importante.