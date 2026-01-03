Masterchef: Claudia Villafañe contó por qué su nieto odia a Germán Martitegui

La Tata, que volvió a participar del reality culinario en reemplazo de Maxi López, le hizo un hilarante reproche a uno de los jurados.

Claudia Villafañe regresó a las cocinas de " MasterChef Celebrity" para reemplazar temporalmente a Maxi López y aprovechó la ocasión para revelar una interna familiar. La empresaria contó que su nieto, Benjamín Agüero, mantiene un fuerte resentimiento hacia Germán Martitegui desde la primera temporada del certamen en 2020. El joven de 16 años no olvida el momento en que el prestigioso chef criticó con dureza una preparación de su abuela.

El conflicto se originó cuando el jurado cuestionó una bruschetta con exceso de ajo preparada por la madre de Dalma y Gianinna. Según relató la participante durante la noche de beneficios, el hijo del "Kun" no comprendió por qué trataban de esa manera a Claudia frente a las cámaras. “Mi nieto lo odia desde esa noche que me vio en televisión y no entendía por qué me decían cosas feas” , rememoró la Tata.

Ante esta confesión, el chef no ocultó su pesar y reaccionó con humor ante la mirada de los demás integrantes del programa. Martitegui le pidió a la ganadora de la primera edición que intentara mediar para cerrar esa herida abierta en el adolescente. En un intercambio divertido, el jurado le solicitó directamente a la empresaria: “Suelte el dolor que le causé” , intentando descomprimir la tensión acumulada por años.

El regreso de la ex pareja de Diego Armando Maradona al reality se dio debido a la licencia del ex jugador del Milan quien viajó a Suiza por el nacimiento de su segundo hijo con Daniela Christiansson. El exfutbolista anunció en sus redes sociales la llegada de Lando el pasado 31 de diciembre de 2025, motivo por el cual se alejó del certamen. Se espera que, tras este receso familiar en Europa, el exfutbolista retome su lugar en la competencia gastronómica.

Mientras tanto, la presencia de la campeona histórica sumó un nivel de competitividad y sorpresa que impactó al resto de los participantes. Su anécdota sobre el enojo de Benjamín dejó en claro que la exigencia del jurado traspasa la pantalla y llega hasta los vínculos más íntimos de los famosos. “Incluso espera encontrarlo cara a cara algún día”, bromeó Claudia sobre las intenciones de su nieto para defender su honor culinario.

Embed

La sorpresa por el regreso de Claudia Villafañe al programa

La vuelta de la flamante concursante generó diversas reacciones entre sus compañeros, desde la presión admitida por Claudio "Turco" Husaín hasta el asombro de Sofi Martínez por el nivel de la suplencia elegida. El Chino Leunis elogió la decisión de López al convocarla, mientras que Wanda Nara aportó su cuota de humor al declarar: “Claudia pasa a ser la presidenta porque Maxi es el presidente”.