Eugenia Tobal se sinceró sobre su repentina salida de MasterChef y reveló si hubo conflicto con Martitegui

La actriz abandonó el reality de cocina y habló acerca de los rumores que indicaban una mala relación con el jurado.

La actriz Eugenia Tobal se despidió de MasterChef Celebrity en una gala cargada de emoción y, como es costumbre, pasó por el ciclo post eliminación Chef Diván con Vero Lozano. Allí, la actriz se animó a hablar sobre su relación con Germán Martitegui , el jurado más exigente y temido del programa.

En la charla con Lozano, Tobal aclaró rumores y relatos sobre los roces vividos en el estudio con el jurado y que la habrían llevado a tomar la decisión de renunciar al programa. Desde el comienzo, Eugenia apostó por la sinceridad: “Yo te voy a decir la verdad de todo”. Ante la pregunta de Lozano sobre si hubo algún conflicto con Martitegui, Eugenia fue clara y tajante: “No pasó nada con Germán”.

Vero, fiel a su estilo de repreguntar, quiso saber si en algún momento se sintió molesta por la mirada y el tono severo del chef, conocido en el ciclo por ser el más duro y crítico de los tres. La actriz no esquivó el tema: “Sí, pero yo creo que todos juegan un rol, cada uno tiene un personaje, tanto el Tano como Beto y él hacen algo diferente cada uno”.

Embed - EUGENIA TOBAL en CHEF AL DIVÁN - Programa 08 - 10/12/2025

Sobre la personalidad de Martitegui, Tobal agregó: “Él se encarna como el más estricto. Y es su personalidad también… Es así. No me acuerdo (de algo particular), lo hablamos igual después. Una vez, creo que tal vez fue algo que… yo estaba muy sensible, no fueron días muy agradables para mí, durante dos semanas, casi diez días fueron bastante tensos en mi vida personal. Entonces, también hago mea culpa y muchas de las cosas también te afectan un poco más, estás más susceptible”.

Lozano le preguntó si algo específico le molestó en aquel momento y Eugenia respondió: “No, a lo mejor fue la manera, como decíamos antes, una manera que no es. Tal vez las críticas están buenísimas, yo las acepto todas, pero las constructivas están más buenas que las destructivas, me parece, siempre en la vida. Pero no, tampoco fue una crítica ni destructiva ni mucho menos. Tal vez la forma, pero nada, la mejor. O sea, hablamos con la mejor nos hemos abrazado siempre”. Finalmente, Tobal confirmó que la situación se resolvió con una charla honesta: “Sí, después fue: ‘No, me molestó esto’. Listo, ya está, se termina ahí”.

La salida de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity

Eugenia Tobal cerró su paso por MasterChef Celebrity despejando rumores de enfrentamiento con Germán Martitegui y mostrando que, puertas adentro, el diálogo y la sinceridad son claves para construir buenas relaciones incluso en los ambientes más competitivos y bajo presión.

Embed - Todo Masterchef Celebrity explotó en llanto con la octava eliminación

Tobal, para la gala de eliminación, apostó por un revuelto gramajo, una receta tradicional de la gastronomía porteña que suele conjugar papas fritas, huevos revueltos, cebolla y, en algunos casos, jamón. La actriz eligió ese plato porque le traía recuerdos familiares y porque, según explicó, era algo que disfrutaba mucho con su padre. Sin embargo, apenas terminó su preparación, advirtió que había cometido un error técnico que podría costarle la permanencia en el certamen: mezcló dos tipos de huevo, entre ellos uno de pato, que le generó dificultades incluso al abrirlo.

Cuando llegó el momento de la devolución, las observaciones fueron duras. Donato de Santis definió el revuelto como “denso y secón”, señalando también un exceso de sal. Santiago Giorgini, quien reemplazó una vez más a Damián Betular como jurado invitado, remarcó la importancia de lograr diferentes texturas en un Gramajo, algo que no se veía en el plato presentado. Según su análisis, todo “estaba parecido”, lo que anulaba el contraste esencial entre el huevo cremoso y la papa crocante.

Del otro lado estaba Sofía La Reini Gonet, quien presentó unas cintas a la carbonara. Martitegui fue directo al señalar que el huevo —base de la salsa carbonara— se había secado por completo, convirtiendo la preparación en una pasta sin cremosidad ni identidad.

image

Aunque ambos platos tuvieron fallas, el jurado consideró que el de Tobal había sido el más débil de la noche. Al anunciar su salida, el estudio se llenó de lágrimas. La Reini rompió en llanto abrazando a su compañera, y otros participantes también se emocionaron, reflejando el cariño y la admiración que Eugenia cosechó durante su paso por el reality.