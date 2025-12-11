Susana Giménez vuelve a Telefe: qué formato conducirá en 2026

La rubia regresará a conducir un nuevo formato en la pantalla de Telefe. Wanda Nara, por su parte, continuará en la señal y protagonizará una ficción.

Luego de semanas de especulaciones y los rumores sobre la salida de Susana Giménez de la pantalla de Telefe, Ángel de Brito contó que la diva de los teléfonos vuelve al canal con un nuevo programa.

El periodista reveló en su programa de stream “Ángel responde” que la rubia tendrá su lugar en el canal, pero no continuará con sus tradicionales programas que supo hacer durante más de 30 años.

“Vuelve Susana a Telefe, pero no con su programa” , adelantó De Brito y sumó: “no habrá living, ni musical. Solo serán especiales”.

Vale recordar que en los últimos años Susana apostó a realizar especiales de viaje con destacadas figuras del espectáculo o del mundo del fútbol. Sobre este dato, Ángel sumó información y confirmó que el canal “la hará viajar” y que solo serán “tres especiales”.

Todo indica que tal como ocurrió con el Mundial de Fútbol 2022 la diva de los teléfonos viajará a Estados Unidos para realizar la cobertura de la Argentina en el encuentro más grande del fútbol mundial.

Wanda Nara sigue en Telefe

La conductora de MasterChef Celebrity anunció este jueves que continuará en la pantalla de Telefe. La empresaria se convirtió en una de las figuras del canal y le extendieron el contrato hasta finales del 2026 con nuevas propuestas que tendrá que llevar adelante.

Fue ella quien confirmó sus próximos tres proyectos en el canal de las pelotas. En sus redes sociales confirmó que sumado a MasterChef Celebrity que continuará hasta febrero del 2026, se le suma Bake Off Famosos y la ficción.

Este detalle no pasó desapercibido ya que Wanda protagonizará una ficción en la señal más importante de la televisión.