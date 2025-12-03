Susana Giménez ya no es “prioridad” para Telefe y su futuro es incierto

El canal le habría soltado la mano a la conductora de la señal líder de la televisión. ¿Wanda Nara la nueva figura?

El futuro de Susana Giménez en la televisión corre peligro con la llegada de las nuevas autoridades a Telefe. La conductora y diva de la señal no tuvo una gran participación en el canal durante el 2025 y su futuro es aun más incierto.

Durante décadas, Giménez fue la cara de Telefe junto a otros personajes como Marley. Sin embargo, el desembarco de nuevos dueños cambió el panorama drásticamente y la rubia no es la prioridad.

Así lo confirmó Juan Etchegoyen , periodista de Mitre Live, quien deslizó que la conductora dejaría de ser la prioridad. “Me dicen que Susana no forma parte de las prioridades de los nuevos dueños del canal. Ella no va a ser la cara del canal ”, afirmó poniendo énfasis en que la relación de la conductora con el canal está quebrada.

Susana Giménez-Portada

Aunque dejó en claro que Telefe la quiere tener en el canal no será como hasta ahora siendo la gran figura. El conflicto no es reciente y las tensiones surgieron desde el año pasado cuando la conductora puso condiciones para hacer sus programas especiales y se mostró incómoda cuando le quisieron imponer a los invitados.

Vale remarcar que, durante el 2026, tendrá lugar el Mundial de Fútbol y habrá que ver que espacio tendrá la diva en la programación mundialista. Por lo pronto, Telefe apuesta a la nueva cara del canal con Wanda Nara a quien señalan como la gran sucesora de la diva de los teléfonos.

Mientras espera decisiones sobre su futuro en Telefe, Susana disfruta de sus días de descanso en Punta del Este donde comparte tiempo con sus mascotas y aprovecha a restaurar muebles de su mansión La Mary.