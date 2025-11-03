Susana Giménez le exige millones a su nieta Lucía Celasco

La diva y su única nieta estarían enfrentadas por una fuerte interna familiar. ¿Cuántos millones le debe la hija de Mercedes Sarrabayrouse?

Susana Giménez está otra vez en el ojo de la tormenta tras una fuerte interna familiar que la tiene a ella y a su nieta como principales protagonistas. Es que la diva de los teléfonos le reclama a Lucía Celasco millones que le prestó para un emprendimiento.

Según trascendió la relación entre ambas no está pasando el mejor momento y el entorno asegura que Susana y Lucía están completamente distanciadas. Tanto es la distancia que desde hace meses no mantienen encuentros ni llamados.

El motivo: dinero prestado que Lucía aun no le devuelve a la conductora de Telefe.

Entre las versiones que circulan, una de las más fuertes y que toma mayor fuerza es que la diva le habría prestado más de 100 mil dólares para un emprendimiento de moda y Celasco nunca devolvió. De hecho, indican que “se las patinó” en otra cosa que nada tenia que ver con el proyecto.

Susana.jpg Susana Giménez y Lucía Celasco

Actualmente, la hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco tiene 31 años y trabaja como modelo de marcas internacionales y como emprendedora de un local de ropa con sedes en Argentina y Estados Unidos.

Susana Giménez molesta por la serie de Moria Casán

Con las primeras imágenes de la biopic de Moria Casán, interpretada por su hija Sofí Gala Castiglione, la diva de los teléfonos no estaría muy contenta con su aparición.

Es que según trascendió, uno de los capítulos expone el histórico vinculo entre las divas y esto a Susana no le habría gustado, razón por la que le habría pedido a La One el guion para revisarlo minuciosamente.

“En ella se mencionaría una situación sumamente comprometedora y Susana está que trina y puede terminar en la Justicia”, reveló el pasado viernes Karina Mazzocco en su ciclo de América.

“Está enojada porque en la serie se la ningunea con dos palabras que están en el texto. Una de ellas es “hueca” y la otra es “tilinga”, sumó Gustavo Descalzi refiriéndose a que la imagen que se presentaría de la conductora sería bastante desfavorecedora.