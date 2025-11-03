El insólito consejo de Kim Kardashian a Wanda Nara en medio de su divorcio con Mauro Icardi

La empresaria estadounidense le envió un mensaje particular a la conductora y empresaria que afronta el trámite legal por su divorcio.

Wanda Nara es una figura importante del espectáculo argentino por la trascendencia que tiene en su figura con la cual ha logrado construir una empresa en torno a ella cosechando una importante fortuna económica. Algunas personas ligadas al espectáculo se animan a compararla con personajes del calibre de Kim Kardashian .

Fue Barbie Simons quien comparó a la conductora televisiva con la mega estrella estadounidense. Todo ocurrió estando cara a cara con la propia estrella durante una entrevista: “En Argentina tenemos nuestra propia versión de Kim Kardashian. Se llama Wanda Nara. Ella es una bomba, emprendedora, conductora de MasterChef, y está pasando por un divorcio bastante público . Te envía un mensaje y me gustaría que le pudieras dar un consejo”, dijo Simons.

Luego Barbie le mostró un video de la empresaria argentina con pedido específico. “Acá Wanda Nara desde Argentina. Te adoro, te mando un beso enorme. Y como abogada que sos, te quería pedir un consejo para una mujer como yo, que se está divorciando. Bueno, es un poco público, vos me entenderás. Te mando un beso grande”, esbozó Nara.

Wanda-Kardashian

Rápidamente la estadounidense brindó un mensaje especial dedicado a Wanda: “Espero que encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona, mantené la cabeza baja, no intentes hacer nada por venganza. No es la forma de vivir la vida. Solo sé justa”.

La polémica tanga que lanzó Kim y generó un escándalo

La moda camina por distintos caminos que muchas veces generan sorpresas por la creatividad de explorar nuevos mundos, rompiendo con las formas tradicionales de los elementos, y trayendo consigo, en varias oportunidades, un sinfín de críticas en las redes sociales. Esta vez fue una megaestrella estadounidense quien generó opiniones cruzadas por un lanzamiento de su empresa.

Kim Kardashian quedó en el centro de la polémica luego del anuncio hecho por su empresa de ropa interior Skims, creada en 2019, y recibió un sinfín de críticas por parte de usuarios de las redes sociales que decidieron exponer su opinión públicamente. Todo ocurrió en torno a una nueva pieza de su colección.

Es que en las últimas horas se anunció que lanzará al mercado una tanga con vello púbico falso, con una mezcla de pelo sintético rizado y liso. La misma puede conseguirse en doce tonos distintos y nueve talles diferentes. "Acabo de caer: El arbusto definitivo. Con nuestra nueva y audaz braga de pelo falso, tu alfombra puede ser del color que quieras que sea.", reza el posteo hecho por la marca.

Kim

La línea llamada fue denominada como The Ultimate Bush ("El arbusto definitivo", según la traducción al castellano) tiene piezas con valores que oscilan en los 47 dólares (65 mil pesos aproximadamente). Más allá de las críticas que recibió en el último tiempo, la página web muestra que las piezas están agotadas desde su lanzamiento.

"El invento más random de el mundo", "Te amo Kim... Esto grita "tenemos un gran presupuesto y no sabemos en qué más gastarlo", "Sólo quiero saber por qué", comentaron algunos de los usuarios en la publicación hecha por el Instagram oficial de la empresa.

Las fotos de algunas piezas

Tanga Kim Kardashian

Tanga Kim Kardashian 2

Tanga Kim Kardashian 2