La China Suárez y Mauro Icardi se casan: su abogada metió la pata y confirmó la noticia

En una nota con La Posta del Espectáculo, Lara Piro dio a conocer los planes del futbolista y la actriz.

Por más que el 10 de julio de 2024 Wanda Nara haya comunicado a los medios que se había separado de Mauro Icardi , el matrimonio todavía sigue vigente para la ley italiana, por lo que el delantero de Galatasaray debería esperar para casarse con la China Suárez , con quién inició un noviazgo en el último tiempo.

Sin embargo, una de las abogadas Icardi fue contundente sobre cuándo se romperá el vínculo que todavía lo une a la modelo y conductora de MasterChef Celebrity: "El divorcio se tramita en Italia, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa“.

“Y por ahí, ¿quién dice? Tenemos casamiento“, remató Lara Piro . En ese momento, tanto Gustavo Méndez como Facundo Ventura se quedaron shockeados con el vaticinio de la letrada.

Después de tirar la bomba en La Posta del Espectáculo, la pareja de Rodolfo Barilli se abstuvo de los detalles, y si es que hubo propuesta formal: “No voy a decir nada”.

“Yo quiero, por ahí tendremos casamiento”, se desligó. Al final, Lara Piro bromeó por la consecuencia que tendría el final del matrimonio de Mauro Icardi con Wanda, y su posible boda con la China Suárez: “Creo que tendríamos que estar invitados”.

El conmovedor mensaje de Mauro Icardi lejos de su hija el día de su cumpleaños

Isabella Icardi, hija del futbolista Mauro Icardi y Wanda Nara, vivió un día emocionante en la celebración de su cumpleaños rodeada de su familia de ambas partes. Sin embargo la lejanía y los conflicto judiciales que atraviesa la expareja privaron al jugador a presenciar el festejo realizado a puro lujo.

A pesar de esto su padre no dudó un segundo en compartir públicamente el cariño que tiene para la niña que festejó con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. “Feliz cumple, Isi”, comenzó en su escrito el delantero que actualmente vive en Turquía. “Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran Princesa. 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca”, escribió en sus historias de Instagram junto a una ilustración de un padre caminando de la mano con su hija.

Luego, sumó en su sentido mensaje: “Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos, ‘Pepita’. Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido”. Para cerrar su mensaje afirmó que pronto volverán a reencontrarse: “Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón”.

Por su parte, Wanda Nara posteó en sus redes sociales junto a un compilado de los festejos que le hicieron: "La fiesta que soñaba mi amor más chiquito Isi te amamos. Gracias a todos los amigos , familia por estar en un día tan especial".

Por su parte, Wanda Nara posteó en sus redes sociales junto a un compilado de los festejos que le hicieron: "La fiesta que soñaba mi amor más chiquito Isi te amamos. Gracias a todos los amigos , familia por estar en un día tan especial".

Allí se vio una celebración que estaba inspirada en oso de peluche, a punto tal que para animar la fiesta había un disfraz gigante para tomarse fotos con los participantes.