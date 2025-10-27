El conmovedor mensaje de Mauro Icardi lejos de su hija el día de su cumpleaños

El futbolista que vive en Turquía le envió un mensaje a su hija Isabella Icardi por el cumpleaños. El posteo que hizo Wanda sobre la celebración.

Isabella Icardi, hija del futbolista Mauro Icardi y Wanda Nara , vivió un día emocionante en la celebración de su cumpleaños rodeada de su familia de ambas partes. Sin embargo la lejanía y los conflicto judiciales que atraviesa la expareja privaron al jugador a presenciar el festejo realizado a puro lujo.

A pesar de esto su padre no dudó un segundo en compartir públicamente el cariño que tiene para la niña que festejó con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. “ Feliz cumple, Isi ”, comenzó en su escrito el delantero que actualmente vive en Turquía.

“Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran Princesa. 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca” , escribió en sus historias de Instagram junto a una ilustración de un padre caminando de la mano con su hija.

Luego, sumó en su sentido mensaje: “Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos, ‘Pepita’. Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido”

Para cerrar su mensaje afirmó que pronto volverán a reencontrarse: “Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te amo con todo mi corazón”.

El posteo de Wanda

"La fiesta que soñaba mi amor más chiquito Isi te amamos. Gracias a todos los amigos , familia por estar en un día tan especial", escribió en sus redes sociales la conductora de MasterChef Celebrity junto a un compilados de los festejos que le hicieron.

Allí se vio una celebración que estaba inspirada en oso de peluche, a punto tal que para animar la fiesta había un disfraz gigante para tomarse fotos con los participantes.

La reina del marketing: Wanda Nara cobró sin ser presidenta de mesa en las elecciones

Si hay algo que destaca a Wanda Nara en medio de los distintos conflictos que la exponen en los medios de comunicación, principalmente por sus cruces con su expareja Mauro Icardi, es la capacidad que tiene la conductora de MasterChef Celebrity para explotar al máximo cada oportunidad laboral y la creatividad en sus redes sociales que son una empresa.

Allí expone su creatividad por lo cual distintas empresas optan por invertir en su figura para poder publicitar con ella. En las últimas horas Wanda sorprendió y engañó a sus seguidores como también al mundo del espectáculo con una acción de marketing sorpresiva.

Es que el pasado jueves, en un contexto donde se aguardaba por las elecciones legislativas nacionales celebradas este domingo, la conductora compartió una imagen donde se ve una citación a su persona para ser presidente de mesa durante la jornada electoral. Rápidamente la publicación generó revuelo en las redes y también en algunos medios que preparaban una cobertura en el lugar que le tocaría ejercer la función. Sin embargo más tarde se reveló un aspecto sorpresivo.

Dos días más tarde de haber hecho el anuncio en sus redes donde tiene más de 17 millones de seguidores reveló el verdadero motivo por el cual realizó la publicación. Según indicó en un nuevo posteo, se trató de una publicidad a una reconocida marca de cerveza argentina enmarcada en el contexto electoral. "Este finde soy la Presidenta de mi mesa", escribió en el posteo promocionando la cerveza sin alcohol de la empresa.

Rápidamente aparecieron comentarios en las redes sociales donde destacaron la maniobra publicitaria de la conductora: "Reina del marketing", "Solo Wanda hace marketing con las elecciones", "Una geniaaaa", escribieron algunos usuarios en su posteo que tuvo cerca de 180 mil me gusta y más de 2500 comentarios.