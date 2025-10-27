Qué le pasó y cómo se encuentra el meteorólogo de Telefe que se descompuso en vivo

El viernes por la noche, el el meteorólogo Daniel Roggiano tuvo un problema de salud en su móvil en vivo a través de Telefe Noticias cuando se descompensó en plena transmisión en la que estaba cubriendo el temporal en la provincia de Buenos Aires y causó preocupación entre sus compañeros, entre ellos Rodolfo Barili , y los televidentes.

A través de las redes sociales, el comunicador compartió un mensaje indicando que se encontraba bien, aclarando que: “Me agarró un mareo por estar dado vuelta en el auto, mirando al revés del tránsito. Gracias por preocuparse”. Por otro lado, el conductor del noticiero también decidió hacer un comentario sobre lo sucedido al aclarar: “Está bien. Se mareó por el movimiento del auto. No más que eso. ¡Ya está bien! Gracias”, a varios internautas que le consultaron sobre lo sucedido.

La situación se dio cuando mostraba como se encontraba el transito durante la noche del viernes: “Para que entendamos, esta situación de lluvias es aislada. Recuerden que estamos en alerta amarilla vigente para el AMBA, y que entramos en alerta naranja, también vigente para el AMBA, en la madrugada por la posibilidad de tormentas fuertes“, explicó.

Embed - Se descompensó en vivo Daniel Roggiano meteorólogo de Telefe Noticias

Así fue como entonces comentó mientras empezaba a sentirse mal: “Vamos más allá, nos vamos a la mañana donde vamos a tener también que es... así que bueno, eso es justamente lo que tenemos y además, a ver, a ver, sí”, para que en ese momento se cortara la trasmisión.

Las fotos de los hijos de Rodolfo Barili

El periodista y conductor, Rodolfo Barili, tiene una pasión, San Lorenzo y tres grandes amores. Su mujer, Lara Piro y sus hijos, Benicio y Dante. A ellos les suele repetir: “Hagan cualquier cosa pero con pasión”. Como todo papá orgulloso en su Instagram cada tanto postea fotos de sus varones que en la actualidad tienen 20 y 19 años.

En una imagen reciente se los puede felices compartiendo un momento en familia. "Visitando a la abuela. Beni, Dan y Alma (la bisa). Pastas y flan casero (con mucho dulce de leche) de la vieja", escribió. En la imagen se lo ve a Dante que, digno hijo de su padre, luce una de las camisetas alternativas de San Lorenzo.

Hace un tiempo Barili contó que la primera vez que llevó a Benicio, el menor, a la cancha, escuchó que el mayor, Dante, insultaba cada tanto. Le explicó al nene que a veces, con cuidado, se podía. Entonces, cuando se iba el árbitro, tomó coraje y se preparó para la primera puteada de su vida: “¡Árbitro maleducado, la c…!”. El 30 de noviembre pasado, el histórico conductor del noticiero de Telefe cumplió 52 años y compartió fotos de la linda familia ensamblada que formó con su mujer, Lara, el hijo de ella, Ladislado y Dante y Benicio, fruto de su matrimonio anterior con Andrea.

En una entrevista con Infobae, Rodolfo Barili conto que sus hijos "me enseñaron y enseñan a ser el mejor papá posible. Yo aprendí de ellos a serlo. No hay manual. Me enseñan a ser paciente cada día. Y a establecer a diario la mejor forma de acompañarlos en la vida y en las decisiones que toman. Sugiriendo. Apoyando, pero respetando sus caminos. Soy un bendecido por tenerlos. Por verlos crecer y caminar a su lado cada día".

En otra entrevista sumó que "Si ellos están bien, nosotros estamos bien. Si nosotros estamos bien, ellos van a estar bien. Los padres somos ejemplo, no frases rimbombantes de máximas de vida dichas como si solo con eso pudiésemos educarlos".