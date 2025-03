Las fotos de los hijos de Rodolfo Barili

image.png

El 30 de noviembre pasado, el histórico conductor del noticiero de Telefe cumplió 52 años y compartió fotos de la linda familia ensamblada que formó con su mujer, Lara, el hijo de ella, Ladislado y Dante y Benicio, fruto de su matrimonio anterior con Andrea.

El comentario de Rodolfo Barili acerca de la paternidad

En una entrevista con Infobae, Rodolfo Barili conto que sus hijos "me enseñaron y enseñan a ser el mejor papá posible. Yo aprendí de ellos a serlo. No hay manual. Me enseñan a ser paciente cada día. Y a establecer a diario la mejor forma de acompañarlos en la vida y en las decisiones que toman. Sugiriendo. Apoyando, pero respetando sus caminos. Soy un bendecido por tenerlos. Por verlos crecer y caminar a su lado cada día".

En otra entrevista sumó que "Si ellos están bien, nosotros estamos bien. Si nosotros estamos bien, ellos van a estar bien. Los padres somos ejemplo, no frases rimbombantes de máximas de vida dichas como si solo con eso pudiésemos educarlos".

image.png

Hace un año, su hijo menor terminó el secundario y el conductor expresó su orgullo. "Y un día, ese día llega. Y el más peque deja de ser peque y egresa. Y ahí estás, con los ojos vidriosos, recordando desde el primer día de jardín hasta ahora. Tratando de entender cómo el tiempo pasa a la velocidad que pasa en tiempo. Son de esas noches únicas. El egreso de un hijo es de esas noches únicas e irrepetibles.Orgulloso de vos Beni. Felices todos por vos Beni. El fin de una etapa maravillosa que da comienzo a otra de desafíos infinitos. Fin del secundario hijo. Y acá estamos con mamá, mamastra, tu hermano y la abuela para acompañarte en este momento hermoso de tu vida. Como papa´ feliz de ser testigo privilegiado de tus pasos. Por lo que viene pichón! Te amo infinito".