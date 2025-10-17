¿Cambia de destino? La impactante y multimillonaria oferta que recibió Mauro Icardi

El delantero del Galatasaray recibió una oferta contundente de un club alojado en un destino exótico.

Mauro Icardi es una de las figuras del fútbol mundial que en cada mercado de pases recibe grandes ofertas económicas para cambiar de institución. Esta vez no fue la excepción y el delantero que supo brillar en el Inter de Milán recibió una propuesta cautivadora en el aspecto económico.

El actual delantero de Galatasaray de Turquía atraviesa una etapa de reacomodamiento después de volver tras una larga lesión que le tocó atravesar, aunque poco le costó volver al gol. En medio del proceso Icardi recibió una oferta entendiendo que en junio del próximo año se vencerá el contrato y la propuesta para renovar el vínculo con el club turco llegaría con un recorte salarial.

En la pelea por el deportista apareció un club de un exótico lugar: el NEOM Sports Club de la Liga Profesional Saudí estaría dispuesto a desembolsar millones para quedarse con el futbolista de 32 años. Según trascendió se preparan para sostener un salario de casi 12 millones de dólares por temporada durante los próximos dos años.

Entre sus filas, el equipo tiene nombres reconocidos como Christophe Galtier, actual entrenador y que supo dirigir a Messi en el París Saint-Germain, y al delantero francés Alexandre Lacazette.

Con Messi, Cristiano y un juvenil en el top 10: el ranking de futbolistas mejores pagados del mundo en 2025

La rivalidad deportiva entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo transita su cierre ya que aquella etapa donde ambos competían en la liga de España terminó. Cada uno siguió su camino, en Estados Unidos y otro en Arabia Saudita, pero algunas comparaciones aún se sostienen en la distancia.

Sus nombres aparecen en importantes comparaciones a pesar de que transitan la última etapa de su trayectoria como deportista en la cual han cosechado un sinfín de títulos que lo han llevado a dominar el fútbol por más de 20 años. En las últimas horas una lista publicada por la revista Forbes dejó en evidencia que en algunos aspectos del mundo del fútbol siguen siendo los dominantes.

Es que la revista publicó una lista de los futbolistas mejor pagados del mundo en 2025 donde aparecen ambos futbolistas mencionados. No solo eso sino que la revista confirmó que son los dos jugadores que más dinero ganan, colocando al portugués por encima del '10' por una diferencia de 130 millones de dólares.

Entre los mejores pagos aparece también un joven futbolista llamado a ser el mejor jugador del mundo. Se trata del español Lamine Yamal, de 18 años, que actualmente juega en el Barcelona. Según confirmó Forbes percibirá 43 millones de dólares en la temporada 2025/26.

