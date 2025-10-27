Rodrigo de Paul, fan de Tini, le declaró su amor a la cantante en su show

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul protagonizaron un romántico ida y vuelta en redes sociales. Este fin de semana, la cantante se presentó en Tecnópolis con la primera fecha de su festival, Futttura, y su novio viajó desde Miami para acompañarla .

Emocionada por lo vivido en esta primera fecha, Tini realizó un posteo de agradecimiento. “Gracias. Lo de ayer fue una locura hermosa, lo disfruté tanto, la energía que nos regalaron fue inolvidable. Lxs amo con todo mi corazón”, escribió. Y continuó: “Gracias a mi equipo de producción, técnico y creativo por el trabajo inmenso que hicieron, por confiar y acompañarme. Gracias a mis bailarines y músicos tan llenos de talento”.

Entre los comentarios se destacó el de De Paul que, entre emojis de corazones y fueguitos, expresó: “Te amo”. A lo que ella respondió: “Te amo, mi amor, con todo mi corazón”. El ida y vuelta no pasó inadvertido entre los fanáticos de la pareja, que celebraron el gesto virtual de ambos.

image

Incluso muchos repararon en los videos que se conocieron del futbolista mirando a su novia en el espectáculo. “La ternura que me da De Paul viendo a Tini completa y absolutamente entregado y enamorado”, "De Paul disfrutando a Tini", fueron algunos de los comentarios.

Rodrigo de Paul viajó desde Miami para estar presente este sábado en la primera fecha de Futttura, el impresionante show que Tini Stoessel presenta en Tecnópolis. El campeón del mundo estuvo en el VIP montado en el predio y se mostró muy simpático con las fanáticas de la artista pop. Sonrió para los celulares que lo estaban filmando y saludó al público. El mediocampista de Inter Miami lució un buzo negro que era parte del merchandising oficial del recital de su futura esposa.

Tini publicó un video llorando y reprogramó su show en Tecnópolis

A pocas horas del debut de su esperado festival FUTTTURA, Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores con una noticia inesperada: el show programado para este viernes 24 de octubre en Tecnópolis fue reprogramado para el lunes 27, debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para el fin de semana.

image

“Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora.”

La empresa también aclaró que las entradas adquiridas para la fecha original seguirán siendo válidas para el lunes sin necesidad de realizar cambios, y que quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero a través del correo oficial de la ticketera.

Minutos después del anuncio, Tini publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram en el que expresó su tristeza y frustración por el cambio. “Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para FUTTTURA, tener que informar que el primer show se pospone para el lunes 27 de octubre por condiciones meteorológicas adversas me pone extremadamente triste”, escribió la artista.

image

La cantante continuó su mensaje con palabras de empatía hacia sus seguidores: “Sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana. Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Lxs amo con toda mi vida.”