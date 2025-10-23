Tini publicó un video llorando y reprogramó su show en Tecnópolis

La cantante anunció la sorpresiva decisión que cambió los planes de miles de fans y generó todo tipo de reacciones en redes.

A pocas horas del debut de su esperado festival FUTTTURA , Tini Stoessel sorprendió a sus seguidores con una noticia inesperada: el show programado para este viernes 24 de octubre en Tecnópolis fue reprogramado para el lunes 27, debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas para el fin de semana.

“Con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar del público, de los artistas y de todas las personas involucradas en la producción del evento, debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, lamentablemente nos vemos obligados a reprogramar el show del día 24 de octubre al día 27 de octubre en Tecnópolis y a la misma hora.”

La empresa también aclaró que las entradas adquiridas para la fecha original seguirán siendo válidas para el lunes sin necesidad de realizar cambios, y que quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución del dinero a través del correo oficial de la ticketera.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ake Music Productions (@akemusic)

El mensaje de Tini a sus fans

Minutos después del anuncio, Tini publicó un extenso mensaje en sus historias de Instagram en el que expresó su tristeza y frustración por el cambio.

“Con el corazón partido y mucha frustración, después de casi un año de preparativos para FUTTTURA, tener que informar que el primer show se pospone para el lunes 27 de octubre por condiciones meteorológicas adversas me pone extremadamente triste”, escribió la artista.

La cantante continuó su mensaje con palabras de empatía hacia sus seguidores: “Sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañando y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana. Este tipo de situaciones me exceden completamente, no puedo hacer nada más que entender que es por el bien y la seguridad de todos. Ojalá esta historia hubiese sido distinta. Lxs amo con toda mi vida.”

Instagram tinistoessel stories 3749966395770212586

El texto, acompañado por emojis de corazón roto y caritas tristes, generó una oleada de mensajes de apoyo de parte de sus fans, que reconocieron el enorme trabajo que implicó la preparación del festival.

Un video entre lágrimas

Horas más tarde, Tini publicó un video en el que, visiblemente emocionada, volvió a dirigirse a sus seguidores: “No saben cuánto lamento tener que haber informado esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos. Me pone muy triste, la verdad, pero no puedo hacer nada. Los amo y nos vemos el lunes, el sábado y en las funciones que siguen. Lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho.”

El video, grabado en su casa, se volvió viral en cuestión de minutos y reforzó el vínculo de la artista con su comunidad de seguidores, que rápidamente convirtieron su nombre en tendencia en X (ex Twitter).

El estreno de FUTTTURA marcaba el regreso de Tini Stoessel a los escenarios argentinos con una propuesta de gran despliegue técnico y visual: ocho funciones completamente agotadas en Tecnópolis, con una escenografía inspirada en un universo futurista y un mensaje de liberación emocional.

Tini llorando

Durante las últimas semanas, la artista había compartido en redes fragmentos de ensayos y adelantos de Down, su nuevo single, generando una enorme expectativa.

A pesar del contratiempo, la agenda de FUTTTURA continúa sin modificaciones para las demás fechas: 25 y 31 de octubre, 1, 2, 7, 8 y 15 de noviembre. Todas las funciones permanecen con localidades agotadas.

El regreso de Tini promete ser uno de los espectáculos más ambiciosos del año en la escena pop argentina, un proyecto que combina música, danza, visuales y una narrativa centrada en la libertad personal y emocional de la artista.

Con el cambio confirmado, los fans ya ajustan sus planes para acompañarla el lunes 27, cuando finalmente se levante el telón del mundo FUTTTURA.