Secuestró a su novia, intentó matarla y la obligó a abortar: el brutal ataque que llegó a la Justicia

El hecho fue catalogado como uno de los episodios más graves registrados.

Agustín Espósito Veliz será juzgado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Un caso de extrema violencia de género llegará a juicio en los próximos meses. Un peluquero de 21 años, identificado como Agustín Espósito Veliz, fue acusado de intentar asesinar a su pareja , además de privarla de su libertad y forzarla a que se realice un aborto tomando una infusión de té de ruda.

La víctima, una joven de tan solo 18 años, estuvo internada en terapia intensiva durante 17 días en el Hospital Scaravelli de Tunuyán, Mendoza, tras la agresión.

El ataque ocurrió en la madrugada del 3 de junio de 2025, en una casa del barrio Margarita Graciela, donde la pareja convivía pese a que Espósito tenía una prohibición de acercamiento por denuncias previas de violencia de género.

violencia de género tunuyán

Los detalles del ataque

Según la investigación, una discusión se desencadenó cuando la joven le pidió a su novio que dejara de fumar dentro de la casa, ya que cursaba un embarazo de seis semanas.

Durante el altercado, la víctima logró comunicarse telefónicamente con su madre, pero Espósito Veliz, al advertir que la mujer estaba escuchando la conversación, reaccionó violentamente: le quitó el celular, lo rompió contra la pared para impedir que pidiera ayuda y la encerró en una habitación.

Minutos más tarde, efectivos policiales arribaron a la vivienda tras una llamada de la madre de la víctima. Sin embargo, la madre del agresor intentó encubrirlo, afirmando que lo ocurrido había sido una pelea entre la joven y su padrastro, según indica Sitio Andino.

El informe del Cuerpo Médico Forense detalló que la víctima recibió al menos 17 golpes de puño y patadas. Pero además, Espósito preparó un té de ruda y la obligó a tomarlo para provocar el aborto.

Hospital Tunuyán

La agresión se extendió hasta las 5:30 de la mañana. En ese momento, la víctima comenzó a sufrir una hemorragia, momento en que el agresor pidió ayuda a sus padres. “En esa situación los tres deliberaron si llevarla o no al hospital. La joven les pidió que la trasladaran, prometiendo no contar lo sucedido y sosteniendo una versión que indicaba que se había caído de la bicicleta. Así fue como finalmente lograron llevarla al hospital”, explicó la abogada querellante de la causa, Lorena Martín.

Una vez que ingresó al centro de salud local, los médicos constataron una hemorragia interna grave y la internaron de urgencia en terapia intensiva.

La joven perdió el embarazo y debió permanecer hospitalizada durante 17 días, en lo que los investigadores describieron como uno de los episodios más graves de violencia de género registrados en Tunuyán.

La acusación contra Agustín Espósito Veliz

El Ministerio Público Fiscal imputó a Espósito por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio en grado de tentativa), privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia y aborto.

Este viernes, la jueza Laura Guajardo confirmó que la causa está lista para el juicio oral, rechazando el pedido de la defensa de una calificación más leve.

Ministerio Publico Fiscal Tunuyan

El debate se realizará en los próximos meses y, en caso de ser encontrado culpable, Espósito podría recibir una condena de entre 10 y 31 años de prisión.

Tanto la jueza de primera instancia como la Cámara coincidieron en que existieron riesgos concretos para la vida de la joven y una clara intención de aborto forzado, en un contexto de extrema violencia machista.