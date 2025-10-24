Encontraron a los andinistas perdidos en el Volcán Lanín: uno tenía principio de hipotermia

El operativo de rescate comenzó este jueves. La familia había contratado un helicóptero para reforzar la búsqueda.

El operativo en el volcán Lanín permitió el rescate de los dos andinistas

Un gran alivio se registró este viernes luego de más de 24 horas de búsqueda de los andinistas perdidos en el Volcán Lanín que habían comenzado el ascenso en la cara sur, un sector no habilitado.

De acuerdo al Parque Nacional Lanín , fueron encontrados en buen estado de salud , aunque uno de ellos presentaba un principio de hipotermia . Además, resaltaron que el operativo de emergencia fue exitoso y lograron extraer a los dos andinistas extraviados.

Ambos fueron visualizados por guías de la AAGM quienes hicieron el primer contacto, luego el helicóptero realizó la extracción.

volcan lanin rescate (2)

El SIEN (Sistema Integrado de Emergencias Neuquén) realizó la primera atención y estabilización de los pacientes, quienes luego fueron trasladados por una ambulancia al Hospital de Junín de los Andes. Según pudo conocer LM Neuquén, ambos andinistas habían sufrido"hipotermia moderada y uno con lesiones por congelamiento".

Las personas que estuvieron desaparecidas en el Volcán Lanín son dos vecinos de San Martín de los Andes que tomaron el área de muy difícil acceso, donde las condiciones del terreno se tornan peligrosas y está prohibido su ingreso. En tanto, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, se registró la llegada de un frente frío, con nevadas y viento blanco.

Frente a la buena noticia, los ascensos al volcán Lanín quedaron nuevamente habilitados, así como el tránsito en la Ruta Provincial 61.

volcan lanin rescate

"Agradecer y felicitar el esfuerzo de rescatistas y Guardaparques del Parque Nacional Lanín, DLyFE, Parque Nacional Nahuel Huapi y Alerces, SIEN, Guías AAGM, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, baqueanos, particulares, helicóptero IBEX", remarcó el comunicado oficial del PNL.

A su vez, la prensa del Parque Nacional Lanín dirigió una advertencia a todos los andinistas sobre las condiciones para el ascenso. "Cabe destacar que los escaladores emprendieron el ascenso, pero no realizaron el registro obligatorio de trekking, que puede realizarse de manera online. Además, en la página oficial de Parque, figura las condiciones y requisitos obligatorios que son chequeados por guardaparques y brigadistas".