Cerraron el volcán Lanín por el rescate de dos escaladores: la familia contrató un helicóptero

Los dos andinistas subieron este jueves sin el registro obligatorio de trekking en el Parque Nacional Lanín. Distintas brigadas participan del rescate.

La búsqueda de dos escaladores que se extraviaron este jueves en el volcán Lanín continúa este viernes, aunque las condiciones climáticas extremas complican las tareas de rescate en la zona sur del macizo, dentro del Parque Nacional Lanín. En tanto, informaron que un helicóptero privado de la familia realizó dos sobrevuelos, pero las condiciones del volcán no permitieron mayor acercamiento.

Según confirmó la prensa del Parque Nacional Lanín (PNL), el operativo de emergencia siguió toda la noche y continua en el día de hoy para dar con los dos andinistas extraviados en el Volcán Lanín, luego de subir por la cara sur que no está habilitada.

La información actualizada precisó que en horas de la madrugada, tres cuadrillas de rescatistas del ICE integrado por 10 agentes se desplazaron al lugar. Esta mañana otro grupo formado por guías de montaña AAGM suben por la senda de la cara sur del volcán para hacer una aproximación a la zona de la colada y ver la posibilidad de visualizarlas.

Gran operativo de rescate por los escaladores perdidos en el Volcán Lanín

Las personas desaparecidas en el Volcán Lanín son dos vecinos de San Martín de los Andes que habrían tomado la ruta de la cara sur, un sector no habilitado y de muy difícil acceso, donde las condiciones del terreno se tornan peligrosas. En tanto, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional se registró la llegada de un frente frío, con nevadas y viento blanco.

A su vez, cabe destacar que los escaladores emprendieron el ascenso pero no realizaron el registro obligatorio de trekking, que puede realizarse de manera online. Además, en la página oficial de Parque, figura las condiciones y requisitos obligatorios que son chequeados por guardaparques y brigadistas.

La base operativa del rescate se encuentra en la Hostería Paimún con el helicóptero privado contratado por la familia, que cuenta con dos aeroevacuadores. Además, participan cuatro guías CAX, 4 guías AAGM, una ambulancia del SIEN, baqueanos del lugar y una camioneta de la Secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo de la provincia de Neuquén.

Desde Parque Nacional Lanín también destacaron que las instituciones a presto de las cuadrillas pertenecen al Parque Nacional Nahuel Huapi y Los Alerces; Gendarmería Nacional y el Ejército Nacional.

Operativo rescate de escaladores en el Volcán Lanín

Desde la tarde del jueves se desplegó un operativo que involucra a más de 20 agentes del Parque Nacional Lanín, integrantes del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), y guardaparques de las seccionales Tromen y Puerto Canoa.

El sendero que parte desde Puerto Canoa y asciende por la cara sur del volcán es uno de los más exigentes de la zona: son unos 20 kilómetros de recorrido que demandan alrededor de nueve horas de caminata. Por su dificultad técnica, se recomienda hacerlo únicamente entre diciembre y abril, y siempre con registro previo y en caso de no poseer amplia experiencia, contar con el acompañamiento de guías habilitados.

El volcán Lanín, de 3776 metros de altura, es uno de los destinos más emblemáticos de Neuquén. Dentro del parque, que abarca unas 412 mil hectáreas, existen distintos circuitos señalizados para la práctica de trekking, agrupados en las zonas Sur, Centro y Norte. Aun así, los guardaparques insisten en la importancia de respetar las normas de seguridad y los registros antes de ingresar a las áreas de montaña, especialmente ante la inestabilidad climática de la primavera cordillerana.