Reapareció Furia Scaglione en un reality chileno y generó polémica su participación

Furia Scaglione sigue su vida luego de haber sido una estrella de Gran Hermano con su particular estilo de juego que la llevó a ser una de las más queridas por una gran parte de los fanáticos, mientras que también repudiada por otro por algunos exabruptos que supo tener en el reality. Lejos de su historia en el certamen, pero capitalizando la polpularidad conseguida, continúa su labor en Chile.

Es que la participante irrumpió en el reality chileno El Internado , que se emite por el canal Mega, que consta de actividades ligadas a la cocina, desafíos físicos y convivencia en una casa. El pasado lunes la mediática fue presentada en el reality y dejó las primeras perlitas en su ingreso.

Para sorpresa de quienes ya estaban en el lugar, Furia llegó en una motocicleta sentada como pasajera y con un estilo rockero. En un compilado publicado por el react del programa se definió como una persona "con un carácter muy fuerte " y ya se los hizo saber cara a cara a los participantes con una contundente frase a los gritos: “¡Si no les gusta, se van afuera!”.

Furia El internado Chile

Según revelaron conductores Nati Blaschke y Álex Ortiz, furia será parte del equipo verde, donde compartirá convivencia con Laura Bozzo, Fernando Solabarrieta, Natalia Rodríguez, Adrián Pedraja, Luis Sandoval, entre otros. Por su parte Ortiz ya prevé enfrentamientos: “Lo que yo creo es que se van a juntar estas dos mujeres, Laura y Furia, y va a quedar la mansa cag… en el reality”.

Así luce Arturo, el perro de Gran Hermano, a dos años de su adopción

Hace algunas semanas Martín Ku asistió a un evento de famosos donde la figura fue Arturo quién se robó las miradas en el evento de mascotas. Y a dos años de su aparición en la televisión, podemos conocer cómo se encuentra el canino que se robo el corazón, no solo del ex GH sino de todos los seguidores del reality de la casa más famosa del país, conducido por Santiago del Moro y del cuál ya se confirmó una nueva edición para inicios del año que viene.

Quien se hizo conocido en Gran Hermano como "El Chino", fue sin dudas uno de los protagonistas de aquella edición del programa que también hizo muy famosa a Furia. De hecho, muchos analistas lo daban como ganador. Así y todo, no logró llegar a la final, pero quedó en el corazón de los fanáticos del reality show.

En una íntima charla que compartió luego de abandonar la casa más famosa del país, el Chino habló de su nuevo mejor amigo. De cómo fue conocerlo, de los cuidados que tuvo dentro del programa y el reencuentro tras su salida de Gran Hermano.

Martín Ku y sus sensaciones acerca de la adopción a Arturo

"¡Sí, Arturo! Él entró y me eligió. Fue una súper conexión y la necesitaba porque había momentos que estaba más decaído. Me estaba aburriendo mucho y la entrada de él me ayudó mucho. Era levantarme en la casa y sentir que tenía una compañía a toda hora", recordó acerca de la entrada del canino. Además, Martín Ku reconoció la importancia que tuvo para él en un momento delicado de la competencia.

"Mientras estuvo en la casa Arturo fue comentado. Muchos pedían que lo sacaran porque no estaba en un lugar apto", le comentó el periodista. "Sí, me enteré. Respecto a eso dentro de la casa vivimos otra cosa. Es cierto que había mucho griterío y él podía no pasarla bien, él se iba más lejos. Arturo tuvo todos los cuidados dentro de Gran Hermano: comida, agua, un techo y muchísimo cariño. Además de tener un parque tenía paseadores. Él la pasó bien", respondió el ex participante del reality.

"Sí, estaba desesperado por verme. Apenas me vio bajar del auto me empezó a saltar. Fue hermoso. Estoy sin palabras... Ya está conmigo y vamos a vivir juntos. Muchos de los exparticipantes ya me dijeron que tienen ganas de verlo", comentó acerca de cómo fue el emotivo reencuentro una vez que el Chino abandonó la casa más famosa del país a través del voto del público seguidor del reality.