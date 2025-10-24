Quién es Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes y qué antecedentes tiene

La expareja de la cantante de Bandana quedó detenido este jueves por la noche en su departamento del barrio de Palermo, en CABA, donde estaba la persona desaparecida. Los antecedentes de Gómez.

Finalmente Leandro García Gómez , expareja de Lourdes Fernández , fue detenido este jueves por la noche luego de una intensa investigación que realizó la justicia desde la mañana por la desaparición de la cantante de Bandana que denunció su madre ante las autoridades alegando que no tenía contacto con ella desde el 4 de octubre.

Luego de horas de incertidumbre y una aclaración confusa a través de un video expuesto por la artista en sus redes sociales, su expareja quedó en el centro de atención por los antecedentes que tiene ante la justicia con denuncias por violencia de género, entre ellas una de la propia cantante.

En 2022 Lourdes denunció a su pareja ante la justicia y a su vez compartió en sus redes sociales distintas imágenes con su rostro luciendo hematomas, por lo que la justicia le dio un botón antipánic o para poder continuar con su vida e imputar al agresor. Sin embargo el dispositivo electrónico fue devuelto al año siguiente por la víctima a mediados de julio.

Sin embargo los hechos de violencia no se reducen solo a la relación con la cantante, sino que anteriormente había tenido distintos episodios de este carácter. En 2019 el empresario y exdirigente político fue denunciado por una abogada, que era su pareja, y recibió una tobillera por lo que fue monitoreado hasta el 21 de abril de 2021.Tras el proceso, García Gómez no recibió condena.

También en 2022, recibió una demanda por el cobro de una suma de $1,3 millones en el contexto del alquiler de un departamento amueblado en el barrio de Colegiales, Capital Federal. Sin embargo, en medio del aspecto económico, en la demanda se detallaron hechos de violencia: “En los primeros meses de 2020 comenzaron a ocurrir sucesos de violencia dentro del departamento locado, tales como gritos de peleas, golpes y ruidos de puertas golpeándose constantemente, que motivaron quejas”.

En la misma línea el demandante detalló: “En otras oportunidades la Policía de la seccional se constituyó en el edificio por llamadas y/o denuncias de los vecinos en cuyo caso el locatario no atendía a los funcionarios policiales o daba respuestas elusivas, hechos de los que se dejó constancia en el libro de la guardia del edificio”

Durante el escrito también se detalla una situación por la que el domicilio fue allanado: disparo de arma de fuego, detectado en un edificio de oficinas el 8 de julio de 2020. En esa oportunidad la denunciante había sido, también, su ex pareja que lo denunció por violencia de género durante ese año.

Luego del periplo, el dueño del departamento volvió a tener el departamento en mayo de 2021 donde detectó el inmueble había daños materiales en distintos elementos y muebles del lugar.

Durante los distintos problemas registrados, el denunciado hacía uso de su tobillera electrónica en le domicilio: "Desde el inicio del proceso de supervisión el Sr. Leandro García Gómez, mantiene el cumplimiento de su detención en el domicilio sito en Concepción Arenal”, reza el escrito de la justicia.

El 23 de diciembre de 2023, el Tribunal N°8 lo condenó a dos años y cuatro meses de ejecución condicional por la causa del disparo. En la causa, García Gómez “reconoció que se encontraba inserto en un contexto de consumo problemático de estupefacientes -cocaína- y ansiolíticos sin prescripción médica”

Previo a escándalo desatado con la desaparición de Lourdes, Leandro fue demandado en el Juzgado Civil N°33 por una deuda de más de $3 millones en expensas. Luego llegó a un acuerdo con el consorcio del departamento de la calle Ravignani 2186, en el barrio de Palermo, mismo lugar donde fue encontrada Lourdes este jueves por la noche luego de un allanamiento en el lugar.