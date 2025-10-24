La primera imagen del ex de Lourdes Fernández tras quedar detenido

Leandro Esteban García Gómez , el novio de Lourdes Fernández , la excantante de Bandana que se reportó cómo desaparecida en los útimos días, se encuentra detenido en una dependencia perteneciente a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y mientras trascendió su primera foto esposado y preso, se conocieron aberrantes circunstancias que vivía la artista al lado de él.

Tras horas de dramática incertidumbre, Lowrdez fue hallada en el interior del departamento de Palermo, que es propiedad de Leandro García Gómez, hasta la tarde de ayer cuándo su pareja resultó detenido de inmediato. "Está completamente destruida y drogada, en un estado de sobredosis" informó Yanina Latorre poco después de los sucesos. Ahora, sobre el filo del mediodía de hoy, se filtró su primera imagen en calidad de "convicto".

Según todos los testimonios dados a conocer, Lowrdez vivía con este ex funcionario del ministerio de la producción un verdadero infierno que incluía, casi de manera sistemática, golpes, insultos, aislamiento, desmerecimiento profesional y personal, consumo de sustancias prohibidas y hasta privación ilegítima de la libertad.

image

"Yo sabía que ella se había separado del novio porque él le había pegado, pero me enteré por una tercera persona que me pidió que no contara nada. El es una persona con muchos contactos políticos. El le había pegado, le había fisurado dos costillas, por eso se había ido a vivir a la casa de su manager. En un momento la manager se fue a Bahía Blanca a ver familiares, Lowrdez se quedó sola y ahí volvió con él" contó Fernanda Iglesias en Puro Show.

El infierno que vivía Lowrdez Fernández

Poco después, una amiga de Lowrdez Fernández llamada Ioha salió al aire y contó que "está en un vínculo difícil de salir, está manipulada por un sicópata narcisita. Van y vienen todo el tiempo. La última vez le pegó muy fuerte, la lastimó muchísimo, estaba muy lastimada. Tenía más de una costilla rota porque le pegó una patada en el piso. Ella está pasando por un momento difícil, y aparte estaba muy golpeada en la cabeza, ella me contó que le pegó fuerte en la cabeza, donde tenía chichones y casi no se podía parar por ella misma por lo de las costillas. Ella tiene luz y talento pero él la quiere apagar".

Otra amiga, Paola, destacó que "En este último tiempo son varios los hechos de violencia. Yo lo conocí a él. Es una persona que te atrapa, que te dice lo que querés escuchar. No es encantador, es muy encantador. Muy. Todos sabíamos todo, pero por respeto a ella no quería hablar porque no quería que se enoje conmigo. El me apreciaba porque cuando todos estaban en contra me decía que era la única que los ayudaba. Ella está completamente enamorada de él. Al tipo que vi ayer nada que ver, era gentil y amoroso".

image

"Ella detallaba los hechos de violencia, sí. Yo el jueves pasado hablé con ella. Se había peleado con él y se había ido a la casa de una amiga. Estaba muy sensible. Ese día se estaba pasando una crema en las costillas, como un diclofenac, porque él le había pegado en las costillas. Por eso me llama la atención que en el Fernández no aparezcan golpes. Tiene marcas. Tiene moretones en los brazos", relató Paola.