Lourdes Fernández dejó el Hospital: cómo está su salud
La cantante de Bandana firmó el alta médica luego de permanecer unas horas en observación en el Hospital Fernández.
Tras ser rescatada este jueves por la noche del departamento de su expareja, Lourdes Fernández fue atendida en el Hospital Fernández, donde permaneció algunas horas en observación.
La cantante de Bandana abandonó, por decisión propia, el centro médico de Palermo.
Según la información que brindó el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue la integrante del grupo musical formado en 2001 quien firmó su alta médica y se retiró del Hospital sin ninguna sintomatología.
Nota en desarrollo…
TAGS
- Lourdes Fernández
- Bandana
