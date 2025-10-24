Rompió el silencio la mamá de Lourdes Fernández y fue letal: "Está enojada, pero viva"

Mabel, madre de la cantante de Bandana, dialogó con Ángel de Brito en su streaming de Bondi Live.

Mabel , la madre de Lourdes Fernández , habló con desesperación y angustia luego de que la excantante de Bandana fuera rescatada por la policía, tras permanecer sometida y privada de su libertad por Leandro García Gómez en un departamento de Palermo.

La mujer había denunciado que no podía localizar a su hija y que había advertido signos de violencia en su cuerpo la última vez que la vio, el 4 de octubre. En la noche del jueves, la cantante fue socorrida en un delicado estado de salud. El agresor fue detenido y será imputado por privación ilegítima de la libertad agravada por violencia de género y suministro de narcóticos. “Está muy enojada conmigo, pero viva”, dijo Mabel en el stream que conduce Ángel en Bondi Live.

Durante la entrevista, Mabel relató que se acercó al Hospital Fernández, donde el SAME trasladó a Lourdes, pero que no pudo verla. “No la vi porque está muy enojada conmigo. Ya me lo esperaba, es típico”, le dijo a De Brito. Visiblemente preocupada, agregó: “No hablé directamente con ella, pero no está consciente del peligro. Vi un programa donde dijo que yo estoy loca”. El conductor intervino: “No entiende el riesgo que corre su vida… Él la tenía muy sedada. Por ahora no encontraron drogas”.

Y Mabel cerró con una frase contundente: “Ella está re enojada conmigo, pero como dice Lissa Vera: ‘enojada, pero con vida’... Es una situación muy difícil”. Y agregó sobre el estado de negación de Lowrdez: “Esto es de libro: te golpean y después te llevan un ramo de flores, y una piensa que fue culpa suya”.

La primera imagen del ex de Lourdes Fernández tras quedar detenido

Leandro Esteban García Gómez, el novio de Lourdes Fernández, la excantante de Bandana que se reportó cómo desaparecida en los últimos días, se encuentra detenido en una dependencia perteneciente a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Y mientras trascendió su primera foto esposado y preso, se conocieron aberrantes circunstancias que vivía la artista al lado de él.

Tras horas de dramática incertidumbre, Lourdes fue hallada en el interior del departamento de Palermo, que es propiedad de Leandro García Gómez, hasta la tarde de ayer cuándo su pareja resultó detenido de inmediato. "Está completamente destruida y drogada, en un estado de sobredosis" informó Yanina Latorre poco después de los sucesos. Ahora, sobre el filo del mediodía de hoy, se filtró su primera imagen en calidad de "convicto".

Según todos los testimonios dados a conocer, Lourdes vivía con este ex funcionario del ministerio de la producción un verdadero infierno que incluía, casi de manera sistemática, golpes, insultos, aislamiento, desmerecimiento profesional y personal, consumo de sustancias prohibidas y hasta privación ilegítima de la libertad.

"Yo sabía que ella se había separado del novio porque él le había pegado, pero me enteré por una tercera persona que me pidió que no contara nada. El es una persona con muchos contactos políticos. El le había pegado, le había fisurado dos costillas, por eso se había ido a vivir a la casa de su manager. En un momento la manager se fue a Bahía Blanca a ver familiares, Lourdes se quedó sola y ahí volvió con él", contó Fernanda Iglesias en Puro Show.