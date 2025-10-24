Nicki Nicole habló de la maternidad y sorprendió con su respuesta

La cantante rosarina habló sobre los rumores de un embarazo y de paso sorprendió a sus seguidores.

La cantante rosarina, Nicki Nicole , atraviesa un momento brillante de su vida. En lo profesional, vive una etapa en la que se encuentra cumpliendo sueños con presentaciones históricas y su incursión actoral. En lo personal, la felicidad también es completa, disfrutando de su romance con la estrella del Barcelona, Lamine Yamal , con quien comparte viajes y regalos inesperados.

Pero la artista también atiende las consultas directas de sus fans, que a veces son más insistentes que los periodistas de la prensa del corazón. Fue en un vivo de Instagram donde, ante los rumores de un embarazo, Nicki despejó dudas y realizó una confesión íntima sobre su deseo de ser madre.

Todo comenzó con un video que encendió la especulación. La cantante y el futbolista compartieron en sus redes un recorrido en helicóptero para celebrar su primer mes de relación formal. Las imágenes los mostraban sonrientes, con auriculares, sobrevolando un mar lleno de islas. En un gesto cariñoso, Lamine se acercó a Nicki para lanzarle un beso, que ella correspondió de inmediato mientras mantenían los brazos entrelazados, pintando una escena de complicidad absoluta.

Sin embargo, fue el propio Yamal quien añadió un dato curioso al publicar el video, acompañándolo con tres emojis: una carita verde, una llorando y una de risa. Esto sugería que Nicki no pasó bien los primeros minutos del vuelo y terminó mareada. Los seguidores no pasaron por alto que la cantante sostenía lo que parecía una bolsa de pan, usada probablemente como bolsa de mareo. Este detalle, que el futbolista expuso con humor, bastó para que las redes se llenaran de conjeturas sobre un posible embarazo.

Las palabras de Nicki Nicole al respecto

Frente a la creciente curiosidad, Nicki Nicole decidió abordar el tema de frente con sus fieles seguidores. Durante una transmisión en vivo en Instagram, mientras la peinaban, leyó en voz alta una pregunta directa: “¿Estás embarazada?”. La respuesta fue clara y contundente, aunque dejó una puerta abierta de cara al futuro. “Eh, ¿estás embarazada? Me pone una. No (ríe). No, no, no. Por el momento no" aseguró con una sonrisa.

Con esa sinceridad, la artista no solo desmintió los rumores, sino que también compartió un anhelo personal que conmueve a su comunidad de seguidores. "Me gustaría ser madre igual. ¿A ustedes?”, indicó, generando la locura entre sus seguidores. La aclaración puso fin, al menos por ahora, a las especulaciones, y le permitió a Nicki seguir disfrutando de este momento único, donde el amor y el éxito profesional caminan de la mano, y donde un sueño tan profundo como la maternidad ya tiene un lugar en su corazón.

image

Así las cosas, Nicki atraviesa un gran momento personal. Además de este gran presente, se encuentra preparándose para su esperado debut actoral cuándo participe de la nueva temporada de Envidiosa, la popular tira de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani. Allí, la rosarina interpretará a Virtudes, una joven que se dedica a la arquitectura.

De esta manera, al gran éxito que ya ha conseguido Envidiosa, se le suma la participación de la cantante que ya genera furor entre sus seguidores.