Ahora si es oficial: Envidiosa 3 tiene día de estreno y sumará la participación de Nicki Nicole

La serie, que cautivó a sus fanáticos en las dos temporadas anteriores, tendrá una tercera edición con la actuación de la cantante rosarina.

Los fanáticos de la serie Envidiosa festejan. Luego de ocho meses de espera desde que se publicó la segunda temporada, se confirmó cuando se estrenará y cómo será la tercera que protagonizan Griselda Siciliani , Pilar Gamboa y Esteban Lamothe junto a un gran elenco.

La temporada fue un éxito desde su primera temporada, pero fue la segunda la que a pocos días de ser publicada alcanzó el puesto número 1 del top 10 semanal en Argentina, Chile, Costa Rica, Paraguay y Uruguay.

A su vez, también ocupó el octavo lugar del top 10 de Netflix semanal a nivel mundial, batallando con otras series de habla no inglesa, sumando 3.3 millones de visualizaciones en la primera semana.

"Vicky parece haber alcanzado todos sus sueños: una relación feliz y estable con Matías, y finalmente, su graduación como arquitecta. Sin embargo, sus deseos evolucionan y sus inseguridades comienzan a salir a la luz; ahora Vicky teme perder a Matías mientras debe enfrentarse a su nueva realidad", cuenta la sinopsis publicada sobre la tercera temporada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Che Netflix (@chenetflix)

Según se conoció, la serie creada por Adrián Suar, que tendrá varios cambios en la historia de la protagonista Vicky (interpretada por Siciliani), contará con diez episodios de media hora cada uno. Según planifica la plataforma Netflix, la serie se estrenaría el próximo 19 de noviembre.

Esta temporada tendrá la participación de la reconocida cantante rosarina Nicki Nicole, que interpretará a Virtudes, un personaje carismático que se dedica a la arquitectura.

Envidiosa: la serie estrena tercera temporada con imágenes neuquinas

Envidiosa se convirtió en una de las series argentinas más exitosas de Netflix y, en las últimas horas, su protagonista Griselda Siciliani confirmó la fecha de estreno de la tercera temporada.

Las dos primeras temporadas no solo fueron un éxito en Argentina, sino también en otros países de habla hispana, especialmente en España.

Con imágenes de Villa la Angostura, donde se llevó adelante parte del rodaje de la tercera temporada, la serie que tiene como protagonistas a Griselda Siciliani y Esteban Lamothe saldrá al aire en noviembre.

La noticia la confirmó la propia actriz, que estuvo como invitada en el programa Otro día perdido (El Trece) que conduce Mario Pergolini y aseguró que no tiene una explicación exacta para el éxito que tuvo las primeras dos temporadas. “Supongo que es una combinación de todo. Es un elenco espectacular, o sea, soñado. El guion.. creo que es una fórmula medio mágica, que si supiéramos cómo es, la haríamos siempre”, contó.

Embed

Sobre su personaje y qué la llevó a aceptarlo, Siciliani contó que fue sin dudas el personaje que le otorgaron que, según ella, “es una mier…”. “En la segunda temporada es más basura todavía. La tercera siento que es más pollito mojado”, anticipó.

La actriz reveló también que Rada, que forma parte del ciclo de Pergolini, se sumó a la tercera temporada y contó que “hay escenas muy divertidas. Hay besos. Pero no es con ella. Y no estaba en el guion”.