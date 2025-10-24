El llanto de Jimena Barón en plenas vacaciones en Disney que se volvió viral

La artista compartió el emotivo momento que vivió en Estados Unidos durante un viaje con su familia.

Jimena Barón tuvo horas emocionantes con su familia de una manera inesperada tras haber sido víctima de una emotiva sorpresa que le prepararon para que disfrute durante su estadía en los Estados Unidos . El momento quedó registrado en video y fue publicado en su cuenta de Instagram para que los fanáticos pueda disfrutar la situación.

Es que la cantante disfrutó de su viaje por Miami junto a su hijo Arturo, de tan solo cuatro meses, y su pareja Matías Palleiro que fue el encargado de regalarle la estadía para vacacionar. Sin embargo, en medio de la trama, hay un punto que a Jimena le generaba cierta tristeza: la ausencia de su hijo Momo.

Mientras disfrutaban pasar el tiempo en las tierras donde viven distintos famosos como Lionel Messi , su pareja le dio un nuevo regalo para viajar a Orlando y visitar Disney y Universal. A su vez, también la llegada de su suegra que arribó para el cuidado de su niño menor. Sin embargo, en medio de las sospechas, la cantante recibió una noticia que le hizo estallar el corazón de alegría y por el cual sus fanático se enternecieron en las redes sociales.

Durante la primera visita, Matías le pidió a la artista posara para tomarle una foto mientras caminaban por un espacio donde se recreaba la película Harry Potter. Sin embargo, el disparo de la cámara del celular no aparecía y Barón no entendía la demora: "¿Hay un dragón?", atinó a decir la cantante.

Luego, recibió la orden de darse vuelta, se encontró con su hijo Momo que llegó de sorpresa con un gorro y lentes de sol que ocultaban su rostro. Rápidamente se fundieron en un abrazo y la artista rompió en llanto descargando la emoción por verlo.

Más tarde la artista subió un posteo en sus redes sociales sobre el momento y escribió: “El mejor día de mi vida. No tengo palabras. Son lo mejor que me pasó en la vida”.

