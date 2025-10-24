Pampita y Fede Bal: el día que el actor quiso conquistar a la modelo

La conductora de Los 8 Escalones, Pampita , hizo una pregunta a sus participantes sobre los amores de Fede Bal . Pero la modelo no se esperaba la confesión de Marcelo Polino: “Él gustaba de vos”. A lo que Carolina respondió: “Él gustaba de todas”.

La participante del programa contestó correctamente la frase célebre de Carmen Barbieri hacia su hijo y Polino completo la información: “Sobre Fede Bal fue el streaming de Martín Cirio que empezó a ventilar un poco de la vida de Fede, un poco al estilo de Carmen”.

Fue entonces que Pampita recordó una anécdota con las madres del colegio que le preguntaban desesperadas qué día bailaba Federico Bal así podían ir al programa. “Tiene algo”, agregó la conductora al referirse todo lo que generaba.

image

“Pero él gustaba de vos, ¿te acordás en un Bailando?”, disparó Polino sin filtros. Con rapidez, Pampita contestó: “Pero él gustaba de todas, como dice la frase”. Barbie Simons se sumó a las confesiones y reveló: “Yo escuché por ahí, de una amiga, que es muy buen amante. Como que, de puertas para adentro, es encantador, es seductor”.

Pampita reveló su técnica "que no falla" para lograr ser feliz

Pampita volvió a mostrarse auténtica y sin vueltas. En una entrevista para el programa Puro Show, la modelo y conductora de Los 8 Escalones habló de todo, desde su presente en la televisión, hasta cómo elige vivir su día a día.

Consultada sobre su actualidad laboral, la modelo se mostró entusiasmada con su conducción en Los 8 Escalones por la pantalla de El Trece: “Todo bárbaro, contenta, trabajando, seguimos con el programa hasta que el canal diga. Hasta ahora no hay fecha definida”.

image

“Cuando necesiten que dejemos el espacio, obviamente estamos a disposición. Yo lo único que puedo decir es que disfruté un montón de estar haciéndolo porque me encanta el formato”, agregó en el ida y vuelta y dejando abierta la posibilidad de que efectivamente dentro de poco se de baja al ciclo tal cómo se había filtrado en las últimas semanas.

Sobre cómo se toma la vida a pesar de las adversidades que le tocó atravesar, la empresaria aconsejó: “Suelto todo el tiempo cosas y lo recomiendo para cualquiera, como estilo de vida es lo mejor, andar livianito es lo mejor”.

Por otra parte, Pampita reveló que tanto ella como sus hijos tienen dislexia, una condición que afecta la habilidad para leer, escribir y hablar con fluidez. Todo se dio en medio de una campaña de concientización que hizo junto a una asociación sin fines de lucro. Allí contó que tanto ella como sus hijos padecen esta condición que “es hereditaria”.

image

La modelo destacó que es importante para las familias “llegar a detectarlo temprano” para “evitar dolores innecesarios por querer aprender”. “Sentir que no podés o que te traten de vago, tonto o lento cuando ponés tanto esfuerzo es muy doloroso”, sumó la empresaria. Carolina es muy activa en sus redes sociales y, en esta oportunidad, a diferencia de lo que suele hacer a diario con publicidades para marcas y distintas campañas, eligió sumarse a hacer visible la dislexia y remarcó que “la detección temprana salva vidas”.