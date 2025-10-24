Sin políticos por la veda, quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

En las últimas horas se conocieron los invitados que serán parte de ambos programas con enfoque en el humor, espectáculo, música y otros rubros.

Este domingo el territorio nacional estará atravesado por las elecciones legislativas nacionales y con la veda vigente por lo cual distintos medios de comunicación no podrán llevar invitados relacionados a la política. Esta situación impacta de lleno en la programación de la mesa de Mirtha Legrand y, también, de Juana Viale donde habitualmente participan invitados de esa característica.

Es por eso que para este domingo preparan un programa especial sin invitados referidos a la política y enfocado en el humor, la música, ligados al espectáculo entre otros. Por su parte, en la edición que comandará Mirtha el sábado desde las 21.30 estarán: Roberto Moldavsky; Martín Seefeld ; Eleonora Wexler ; y Muriel Santa Ana , para conformar la mesa que promete un sinfín de historias para poder atrapar a los televidentes.

Por otra parte el domingo al mediodía, precisamente a partir de las 13.45, Juanita compartirá mesa con el actor Eduardo Blanco ; Valeria Schapira , periodista; el cantante Germán “Tripa” Tripel , Carlos Casella y Francesca Gnecchi , periodista especializada en sexualidad.

La revelación de Dalia Gutmann con Juanita sobre la fuerte crisis que tuvo con Sebastián Wainraich

Las separaciones en las parejas son moneda corriente y cada día que pasa aparecen distintos vínculos amorosos que llegan a su fin por decisión de uno o más de los que integran la relación. Lo llamativo es que también se ha terminado el amor, demostrado como pareja, en relaciones que llevan una gran cantidad de año.

El Turco Naím y Emilia Attias le pusieron fin a la pareja después de 19 años, como Nicolás Vázquez que se separó de Gimena Accardi luego de una infidelidad, entre otras parejas que pusieron en duda su vínculo. Una de ellas fue la comediante Dalia Gutman quien tuvo que replantearse con seriedad la relación con Sebastián Wainraich.

Fue en la mesa del programa "Almorzando con Juana", que conduce Juana Viale, donde relató cómo atravesó un momento complejo en la relación que lleva casi dos décadas de relación. “A mí me pasó de querer separarme, pobre Seba, es horrible y no quiero que vea este programa”, confesó ante la mirada atenta de la conductora y los invitados: Turco Naím, el jugador de tenis adaptado Gustavo Fernández, Ariel Staltari y la ex GH Daniela Celis.

En continuación con su relato, la comediante contó cómo resolvió la situación para poder seguir con el vínculo. “Me fui dos, tres días y regresé con ganas de volver a casa. A veces es que te querés ir un ratito y no es que te querés separar”, contó.