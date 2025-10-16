Los invitados a las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana se preparan para otro fin de semana cargado de momentos que darán de que hablar.

Como cada fin de semana, uno de los clásicos de la televisión argentina son las cenas y almuerzos de Mirtha Legrand y Juana Viale . En esta oportunidad, abuela y nieta vuelven a proponer una mesa cargada de referentes en política, actualidad, deportes y espectáculos para generar charlas interesantes y debates que generen reacciones por parte de la audiencia.

La noche del sábado, La Noche de Mirtha abre sus puertas a referentes de la agenda nacional. Mirtha se prepara para un encuentro donde la política ocupa la cabecera: Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación y candidata a senadora por CABA por La Libertad Avanza, llega con su discurso firme y la mirada atenta sobre el presente argentino.

La acompaña Diego Santilli, quien encabeza la lista de diputados del mismo espacio en la provincia de Buenos Aires, luego de la polémica por la baja de José Luis Espert.

Además estará presente Carolina Amoroso, periodista de Infobae en Vivo y escritora que atraviesa un momento vital: el 10 de septiembre se convirtió en madre por primera vez, de un hijo llamado Vicente. El cuarto invitado en este banquete nocturno es el médico cardiólogo Jorge Tartaglione, cuya presencia garantiza ciencia, salud y prevención, en un país donde el bienestar cardíaco es una preocupación cotidiana.

La mesaza de Juana Viale

Bajo la conducción de Juana Viale, la mesa del mediodía se transforma en un escenario de gala: máximas figuras de la cultura, el espectáculo y el deporte de Argentina dirán presente.

El primero en tomar la palabra será Ariel Staltari, actor y productor, portador de historias que cruzan pantallas y vivencias. Lo seguirá Dalia Gutmann, actriz, locutora y comediante, quien suma al debate frescura y humor. El tercer comensal, el siempre irreverente Turco Naím, despliega su inconfundible humor.

Pero la emotividad cobra un lugar aparte frente a la aparición de Gustavo Fernández, el tenista cordobés que logró el sitial más alto al ser número uno del mundo en tenis adaptado. A sus 31 años, sigue desafiando cualquier frontera física, convirtiéndose en ejemplo y esperanza para tantos.

Completa la lista Daniela Celis, la influencer arropada por sus seguidoras y conocida como expareja y madre de las hijas de Thiago Medina. Ambos, famosos por su paso por Gran Hermano, quien llega a la mesa con una historia personal marcada por la adversidad y la solidaridad: Thiago viene de estar casi un mes internado y con riesgo de vida tras un accidente en moto, y ella lo acompañó a cada momento a pesar de las eventuales diferencias.

De esta manera, con referentes de la política, el mundo del arte, del espectáculo, del deporte, la salud y la farándula, Mirtha y Juanita estarán al frente de los dos programas que más redito le dan a la pantalla del Trece. Resta esperar al fin de semana y ver que momentos, debates y anécdotas nos regalarán las mesazas de este sábado por la noche y domingo al mediodía.