Un cerrajero y 15 policías: los detalles del operativo que permitió rescatar a Lourdes de Bandana

En medio de la desesperación y el temor de su familia, la cantante fue trasladada al hospital de inmediato. Su exnovio se encuentra detenido.

Según fuentes cercanas a la investigación, el hombre se resistió al procedimiento, lo que reforzó las sospechas de que estaba ocultando información.

En medio del temor de su familia y amigos, y después de 19 días de incertidumbre, la cantante Lourdes Fernández , exintegrante del grupo Bandana , fue encontrada con vida en el departamento de su expareja Leandro García Gómez, en el barrio porteño de Palermo.

El hallazgo se produjo durante un operativo policial ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47. Todo culminó con la detención del hombre acusado de violencia de género .

La investigación comenzó tras la denuncia presentada por Teresita López Arias , madre de la artista, quien afirmó que no tenía noticias de su hija desde hace al menos, dos semanas. Según el relato, Lourdes había mostrado lesiones visibles y un estado de temor constante por su integridad física y emocional.

El último contacto entre madre e hija se habría producido el 4 de octubre, cuando Lourdes dijo haberse caído de una escalera para justificar marcas en el rostro y la cabeza. Sin embargo, las amigas de la cantante confirmaron que notaban angustia, aislamiento y control en su vida cotidiana, lo que llevó a la familia a sospechar que estaba siendo víctima de maltrato y manipulación psicológica.

Con esos antecedentes, el juez Santiago Bignone consideró urgente ordenar un allanamiento en el domicilio del exnovio. El objetivo era determinar si la mujer seguía con vida y bajo qué condiciones.

Cómo fue el operativo que permitió rescatar a Lourdes

Un importante operativo policial se llevó a cabo la noche del jueves, con la participación de más de quince efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de Policía Científica y médicos del SAME. La orden judicial autorizaba revisar todo el edificio de la calle Ravignani al 2300, desde cocheras y bauleras hasta los pisos superiores.

Durante el procedimiento, las fuerzas utilizaron herramientas de cerrajería para ingresar al departamento del tercer piso. Una vez adentro, encontraron a Lourdes Fernández en un estado de shock emocional y físico evidente.

De inmediato fue asistida por el SAME y trasladada en ambulancia al Hospital Fernández, donde recibió atención médica y contención psicológica.

En paralelo, Leandro García Gómez intentó escapar, pero fue reducido por los agentes y quedó detenido. Según fuentes cercanas a la investigación, el hombre se encontraba nervioso y se resistió al procedimiento, lo que reforzó las sospechas de que estaba ocultando información.

El operativo paso a paso:

Se revisaron espacios comunes, bauleras, cocheras y terrazas para descartar que Lourdes estuviera oculta.

para descartar que Lourdes estuviera oculta. Se utilizó la fuerza pública y un cerrajero para acceder al departamento del tercer piso.

para acceder al departamento del tercer piso. Actuó personal de Policía Científica para levantar rastros y recolectar evidencia.

para levantar rastros y recolectar evidencia. El SAME asistió inmediatamente a la cantante, quien fue trasladada a un hospital para evaluación médica.

La Justicia avanza sobre posibles delitos

El caso fue caratulado como “averiguación de paradero y violencia de género”, pero los investigadores analizan la posibilidad de que también existiera privación ilegítima de la libertad.

En el departamento se secuestraron teléfonos, computadoras y documentos personales, además de otros elementos que podrían aportar pruebas sobre los días en que la artista de Bandana estuvo desaparecida.

El juez Bignone ordenó además el rastreo de llamadas y la geolocalización de los dispositivos vinculados a García Gómez, con el objetivo de reconstruir los movimientos y comunicaciones desde el inicio de la desaparición.