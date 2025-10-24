Secuestro y violencia: qué encontró la Policía en el departamento donde estuvo Lourdes de Bandana

Luego de perder contacto con su familia por más de dos semanas, la artista fue hallada en el departamento de su pareja, quien quedó detenido.

La cantante Lourdes Fernández , integrante del icónico grupo de pop argentino " Bandana " , fue encontrada por la Policía de la Ciudad durante un operativo de urgencia en un edificio de Palermo, luego de intensas 12 horas de búsqueda . El procedimiento se realizó tras una denuncia de su madre, quien alertó a las autoridades por antecedentes de violencia de género de su pareja, Leandro García Gómez . El allanamiento permitió rescatar a la artista y detener al hombre, acusado de mantenerla encerrada contra su voluntad.

La intervención comenzó en la mañana del jueves, cuando la madre de Lourdes presentó una denuncia formal al Juzgado Criminal y Correccional N° 47 , preocupada por la falta de contacto con su hija desde hace unos 19 días. En la exposición judicial relató antecedentes de maltrato y expresó temor por su seguridad.

Con esa información, el juez Santiago Bignone ordenó un allanamiento de urgencia en el domicilio de García Gómez, ubicado en Ravignani 2186 , en el barrio porteño de Palermo .

Durante la mañana, los efectivos habían intentado ingresar al departamento, pero el acusado negó la presencia de la cantante y les impidió la entrada. Recién por la noche, con orden judicial, los agentes lograron ingresar al edificio y revisaron cada habitación.

En una de las piezas, Lourdes Fernández fue encontrada consciente y sin lesiones visibles, aunque en estado de nerviosismo. De inmediato fue contenida por personal policial y trasladada en ambulancia al Hospital Fernández para su evaluación médica. Estuvo internada hasta horas de la madrugada, cuando se retiró en la compañía de una amiga.

El hallazgo del acusado y las pruebas recolectadas

Mientras la artista recibía asistencia médica, los investigadores continuaron inspeccionando el lugar donde habría estado retenida contra su voluntad. En las últimas horas se conocieron detalles sobre lo que encontró la policía allí.

Dentro del departamento hallaron variedad de botellas de alcohol, principalmente de vodka y fernet, junto con pastillas fuera de sus envases originales, de distintos tamaños y colores. Todos los elementos fueron secuestrados y enviados al laboratorio de Policía Científica para su análisis, así lo indicó Infobae.

Pocos minutos después, Leandro García Gómez fue encontrado escondido dentro de un placard. Según el parte policial, intentó escapar por una ventana hacia el pulmón del edificio, pero fue reducido por los agentes. La detención se concretó sin lesiones y el hombre quedó imputado por privación ilegítima de la libertad.

El caso quedó a cargo del fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, quien dispuso la inmediata indagatoria del acusado ante el juez Bignone.

Un vínculo marcado por la violencia

Lourdes Fernández y García Gómez mantenían una relación desde hacía cinco años, atravesada por episodios de maltrato y control psicológico. En 2022, la cantante presentó una denuncia por lesiones leves y publicó en redes sociales imágenes que mostraban golpes en su rostro. En ese momento escribió un mensaje dirigido a sus seguidores: “Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.

Pese a la exposición pública del hecho, ambos retomaron el contacto. En octubre de este año, la situación volvió a escalar. Vecinos del edificio donde convivían llamaron al 911 por una fuerte discusión. La Policía acudió al lugar y, tras ese incidente, el hombre abandonó temporalmente la vivienda.

El nuevo allanamiento de esta semana marcó el tercer episodio policial vinculado a la pareja y culminó con la detención formal de García Gómez.

Lourdes fuera de peligro y bajo resguardo

En el Hospital Fernández, la artista fue revisada durante varias horas. Los médicos confirmaron que no presentaba lesiones ni cuadros clínicos que justificaran una internación prolongada. Fue dada de alta tras firmar su consentimiento y el de un familiar.

Fuentes judiciales señalaron que, aunque Lourdes se encontraba físicamente bien, la investigación por violencia de género continúa abierta y podría derivar en nuevas medidas de protección. El entorno cercano de la cantante evitó declaraciones públicas, mientras la Justicia avanza en la recolección de pruebas.