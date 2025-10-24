Imputaron al novio de Lourdes por privación ilegítima de la libertad

Leandro Esteban García Gómez , el novio de Lourdes Fernández, cantante de Bandana, fue imputado este viernes por privación ilegítima de la libertad. El empresario quedó detenido en la noche del jueves tras mantener a la cantante en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El fiscal Patricio Lugones, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28 acusó a García Gómez y en las próximas horas será indagado por el juez Santiago Bignone, que subroga el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47.

Lissa Vera , cantante e integrante de Banda, denunció a Leandro García Gómez , el ex novio de Lourdes Fernández. "Creo que está en peligro" , aseveró.

"Vine a hacer una denuncia para protegerla a ella por más que en este momento me odie, porque ella siente que me estoy metiendo con quien ama", dijo ante los medios al salir de la fiscalía donde radicó la denuncia. "Yo la prefiero ofendida y viva que contenta y muerta", dijo respecto a lo que la artista podría pensar a raíz de esta denuncia.

Según reveló la artista, Lourdes era víctima de "acoso, psicopateo" y aseguró que ella también corre peligro al hacer esta presentación formal. "Así como enloqueció con Lourdes, puede que lo haga conmigo. Generalmente se pelea con mujeres", dijo.

Durante su declaración, la cantante también expresó temor por la seguridad personal de Fernández y afirmó que el denunciado "maneja las redes sociales" de Lourdes, además de tener un historial de comportamientos violentos. Por otra parte, Vera manifestó que le pareció extraño que su compañera presentara recientemente un cuadro de anginas, insinuando que podría tratarse de una consecuencia física de un ahorcamiento.

Nota en desarrollo…